Results: Rodeo Grand Island

Grand Island, Neb., March 13-14

All-around cowboy: Wyatt Muggli, $2,917, tie-down roping and team roping.

Bareback riding: 1. Jamie Howlett, 85 points on Sutton Rodeos’ Bay Bell, $1,917; 2. Blaine Kaufman, 81.5, $1,452; 3. Yance Day, 79.5, $1,046; 4. Jayco Roper, 79, $697; 5. (tie) Zach Hibler and Brian Brown, 76.5, $349 each.

Steer wrestling: First round: 1. Jarek VanPetten, 3.9 seconds, $950; 2. (tie) Payden McIntyre, Riley Reiss and Richard Coats, 4.0, $623 each; 5. (tie) Billy Boldon and Bridger Anderson, 4.2, $229 each. Second round: 1. Riley Reiss, 3.6 seconds, $950; 2. (tie) Bridger Anderson, Richard Coats and Jade Berry, 4.2, $623 each; 5. Jarek VanPetten, 4.3, $295; 6. (tie) Kyle Whitaker, Tory Johnson and Austin Madison, 4.4, $55 each. Average: 1. Riley Reiss, 7.6 seconds on two head, $1,425; 2. (tie) Richard Coats and Jarek VanPetten, 8.2, $1,057 each; 4. Bridger Anderson, 8.4, $688; 5. Austin Madison, 9.0, $442; 6. Kyle Whitaker, 9.5, $246.

Team roping: First round: 1. Brady Tryan/Cullen Teller, 4.6 seconds, $1,106 each; 2. Wyatt Muggli/Cody Andrews, 5.1, $915; 3. Payden Emmett/J.W. Nelson, 5.2, $725; 4. Kelton Hill/Casey Mccleskey, 5.3, $534; 5. Curry Kirchner/Chad Mathes, 5.9, $343; 6. (tie) Tye Casey/Jake Hawkins and Jason Schnoor/Heath Barlow, 6.3, $95 each. Second round: 1. Brett Christensen/Chase Boekhaus, 4.2 seconds, $1,106 each; 2. Brady Tryan/Cullen Teller, 4.3, $915; 3. (tie) Kelton Hill/Casey Mccleskey and Wyatt Muggli/Cody Andrews, 5.1, $629 each; 5. Cash Hendrick/Clint McMurtry, 5.4, $343; 6. Payden Emmett/J.W. Nelson, 5.7, $191. Average: 1. Brady Tryan/Cullen Teller, 8.9 seconds on two head, $1,659 each; 2. Wyatt Muggli/Cody Andrews, 10.2, $1,373; 3. Kelton Hill/Casey Mccleskey, 10.4, $1,087; 4. Payden Emmett/J.W. Nelson, 10.9, $801; 5. Curry Kirchner/Chad Mathes, 11.9, $515; 6. Jade Schmidt/Dustin Harris, 12.8, $286.

Saddle bronc riding: 1. Tyler Corrington, 84 points on Sutton Rodeos’ Electric Avenue, $1,881; 2. Cole Elshere, 83.5, $1,442; 3. Briar Dittmer, 82, $1,066; 4. Chuck Schmidt, 80.5, $690; 5. Connor Murnion, 73.5, $439; 6. Trent Burd, 73, $313; 7. Tate Thybo, 65, $251; no other qualified rides.

Tie-down roping: First round: 1. Myles Kenzy, 9.1 seconds, $1,139; 2. Tyler Milligan, 9.3, $854; 3. (tie) Clay McCuistion and Perry Dietz, 9.4, $427 each. Second round: 1. Trey Young, 8.5 seconds, $1,139; 2. Blake Deckard, 8.7, $854; 3. Trent Creager, 9.0, $569; 4. Ryan Jarrett, 9.5, $285. Average: 1. Trey Young, 19.2 seconds on two head, $1,708; 2. (tie) Ryan Jarrett and Tyler Milligan, 19.3, $1,068 each; 4. Clay McCuistion, 19.4, $427.

Barrel racing: 1. Tamara Reinhardt, 13.56 seconds, $2,927; 2. Sadie Wolaver, 13.63, $2,488; 3. Amy Jo Reisdorfer, 13.65, $2,049; 4. Ronda Casey, 13.69, $1,756; 5. Molly Childers, 13.70, $1,464; 6. Annie Hasselbalch, 13.75, $1,025; 7. Jessie Telford, 13.79, $732; 8. Fonda Melby, 13.81, $585; 9. Kristen Zancanella, 13.84, $512; 10. Kara Large, 13.85, $439; 11. Kellie Collier, 13.86, $366; 12. Heidi Gunderson, 13.87, $293.

Bull riding: 1. Nathan Hatchel, 88.5 points on New Frontier Rodeo’s No. 565, $1,881; 2. Jess Davison, 86, $1,442; 3. Elliot Jacoby, 84, $1,066; 4. (tie) Roscoe Jarboe and Chase Dougherty, 82, $564 each; 6. Jeston Mead, 79, $313; 7. Garrett Wickett, 76, $251; 8. Hawk Whitt, 75.5, $188.

Total payoff: $83,282. Stock contractor: Sutton Rodeos. Sub-contractor: New Frontier Rodeo. Rodeo secretary: Val Lundquist. Officials: Chuck Hoss and Kent Crouch. Timers: Amy Muller and Kim Sutton. Announcer: Will Rasmussen. Specialty acts: Rider Kiesner, Bethany Iles and Jason Goodman. Bullfighters: Ezra Coleman and Tate Rhoads. Clown/barrelman: Allan Dessel. Flankmen: Eric Jensen and Brice Sutton. Chute boss: Steve Sutton. Pickup men: Brent Sutton and Donnie Moore. Photographer: Clay Guardipee. Music director: Jersey Jake Ostrum III.

–PRCA