Results from Rodeo Rapid City

Rapid City, S.D., Feb. 1-8

All-around cowboy: Rex Dickinson Treeby, $3,899, tie-down roping and team roping.

Bareback riding: 1. Kyle Bloomquist, 88 points on Burch Rodeo’s Fire Fly, $4,547; 2. Garrett Shadbolt, 84.5, $3,486; 3. Nate McFadden, 84, $2,577; 4. Kash Wilson, 83.5, $1,667; 5. (tie) Shane O’Connell and Blake Smith, 83, $909 each; 7. (tie) Cauy Pool, Jordan Pelton and Mike Fred, 82.5, $354 each.

Steer wrestling: 1. Scott Kleeman, 3.9 seconds, $3,081; 2. Tyke Kipp, 4.1, $2,757; 3. Tom Littell, 4.6, $2,432; 4. Laine Herl, 4.9, $2,108; 5. Dylan Schroeder, 5.1, $1,784; 6. (tie) Chase Crane and Evan Entze, 5.2, $1,297 each; 8. (tie) Justice Johnson and Avery Jamerman, 5.5, $649 each; 10. Colt Floyd, 5.6, $162.

Team roping: 1. Kellan Johnson/Carson Johnson, 4.5 seconds, $4,684 each; 2. Cory Clark/Wyatt Cox, 4.6, $4,191; 3. Aaron Macy/Jason Johe, 4.8, $3,698; 4. Jade Schmidt/Dustin Harris, 5.0, $3,205; 5. Jon Peterson/Coley Nicholls, 5.1, $2,712; 6. Jake Cooper/Caleb Anderson, 5.3, $2,219; 7. Cale Markham/Brye Crites, 5.5, $1,726; 8. Tim Nelson/Jake Nelson, 6.1, $1,233; 9. Shane Sims/Tyson Sims, 6.6, $740; 10. Brent McInerney/Tanner McInerney, 10.0, $247.

Saddle bronc riding: 1. Shorty Garrett, 90.5 points on Sutton Rodeos’ South Point, $4,991; 2. Isaac Diaz, 86, $3,827; 3. (tie) Ty Manke and Wyatt Hageman, 83, $2,329 each; 5. Jake Burwash, 82, $1,165; 6. Jacob Lewis, 80.5, $832; 7. (tie) Tegan Smith, Chet Johnson and Lane Schuelke, 79, $388 each.

Tie-down roping: 1. Ben Robinson, 8.6 seconds, $4,358; 2. Rex Treeby, 8.9, $3,899; 3. Blane Cox, 9.0, $3,440; 4. Hunter Herrin, 9.2, $2,982; 5. Reid Zapalac, 9.7, $2,523; 6. Westyn Hughes, 9.9, $2,064; 7. Stetson Vest, 10.1, $1,606; 8. Jason Schaffer, 10.2, $1,147; 9. (tie) Ty Harris and Justin Smith, 10.3, $459 each.

Barrel racing: 1. Bobbi Grann, 12.38 seconds, $4,266; 2. (tie) Brandee Wardell and Jessica Routier, 12.47, $3,093 each; 4. Cally Kindred, 12.48, $2,133; 5. Tera Moody, 12.49, $1,706; 6. (tie) Kaylee Gallino and Heather Crowley, 12.52, $1,173 each; 8. Cathy Roesler, 12.53, $960; 9. Deb Thompson, 12.54, $853; 10. (tie) Carmel Wright and Heidi Johnson, 12.59, $693 each; 12. (tie) Kristi Steffes and Jennifer Kalafatic, 12.63, $480 each; 14. (tie) Ashley Day and Haley Wolfe, 12.64, $267 each.

Bull riding: 1. Hawk Whitt, 87 points on Sutton Rodeos’ Pepper Lewis, $4,609; 2. Tim Bingham, 84.5, $3,534; 3. Thunder Boomer, 83.5, $2,612; 4. Nathan Hatchel, 82.5, $1,690; 5. Ethan Lesiak, 81.5, $1,075; 6. Garrett Wall, 81, $768; 7. Patterson Starcher, 80.5, $615; 8. Coby Lane, 79.5, $461.

Total payoff: $161,842. Stock contractor: Sutton Rodeos. Sub-contractors: Fettig Pro Rodeo, Summit Pro Rodeo, Bailey Pro Rodeo, Flying 5 Rodeo, Burch Rodeo, New Frontier Rodeo and Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics. Rodeo secretary: Jessi Franzen. Officials: Wade Berry, George Gibbs and Lynn Smith. Timers: Amy Muller and Kim Sutton. Announcer: Will Rasmussen. Specialty acts: Keith Isley and Jason Goodman. Bullfighters: Nathan Jestes and Tate Rhoads. Clown/barrelman: Keith Isley. Flankmen: Bailey Burch, Wade Sankey, Brice Sutton and Eric Jensen. Pickup men: Brent Sutton and Donnie Moore. Photographer: Clay Guardipee. Music director: Jersey Jake Ostrum III.

