Results: Rodeo Rapid City

Rapid City, S.D., Feb. 6-8

All-around cowboy: Austin Madison, $1,851, tie-down roping and steer wrestling.

Bareback riding: 1. Garrett Shadbolt, 88.5 points on Muddy Creek Pro Rodeo’s Mt. Deal, $5,570; 2. (tie) Tanner Aus and Colt Eck, 85.5, $3,713 each; 4. Cooper Bennett, 85, $2,042; 5. (tie) Roedy Farrell, Bucky McAlpine, Gauge McBride, Lane McGehee and Jason Wilson, 84, $705 each.

Steer wrestling: 1. Boyd Sawyer, 3.9 seconds, $3,496; 2. (tie) Marc Joiner and Riley Reiss, 4.4, $2,879 each; 4. (tie) Tyler Byrne and Quentin Wheeler, 4.5, $2,159 each; 6. Austin Madison, 4.6, $1,851; 7. Gage Hesse, 4.7, $1,645; 8. Winston Brown, 4.8, $1,439; 9. (tie) Tory Johnson and Traver Johnson, 4.9, $1,028 each.

Team roping: 1. Brayden Fillmore/Cullen Teller, 3.8 seconds, $3,915 each; 2. Laramie Allen/Kelby Frizzell, 4.2, $3,455; 3. Payton Pirrung/Jade Nelson, 4.6, $2,994; 4. Braden Pirrung/Dylan Hart, 5.0, $2,533; 5. Jaken Todacheenie/L.J. Yeahquo, 5.1, $2,073; 6. Weston Mills/Nevada Berquist, 5.3, $1,842; 7. Wheaton Williams/Ryan Zurcher, 5.7, $1,612; 8. Paul Beckett/Rio Nutter, 6.0, $1,382; 9. Chance Nicholls/Dahl Nicholls, 6.7, $1,152; 10. Bodie Mattson/Trae Smith, 10.0, $921; 11. Jace Johnson/Faron Candelaria, 10.2, $691; 12. Zane Thompson/Tracer Olson, 10.4, $461.

Saddle bronc riding: 1. Damian Brennan, 87.5 points on Sutton Rodeos’ Sweet Emotion, $5,555; 2. Allen Boore, 86, $4,259; 3. James Perrin, 83, $3,148; 4. Kasey Rosendahl, 82.5, $2,037; 5. Cauy Pennington, 81, $1,296; 6. Brady Hill, 80, $926; 7. (tie) Kash Deal and Cole Elshere, 79.5, $648 each.

Tie-down roping: 1. Tyler Milligan, 8.5 seconds, $4,914; 2. Cash Hooper, 8.9, $4,336; 3. Gator Goodrich, 9.3, $3,758; 4. Tyler Popescul, 9.4, $3,180; 5. Britt Bedke, 9.5, $2,601; 6. Dallen McIntire, 10.0, $2,312; 7. Brey Yore, 10.5, $2,023; 8. Jarvis Demery, 11.0, $1,734; 9. Tyson Durfey, 11.1, $1,445; 10. Zaine Mikita, 11.3, $1,156; 11. Landyn Duncan, 11.5, $867; 12. Cash Fuesz, 12.0, $578.

Barrel racing: 1. Katie Chism, 13.07 seconds, $4,670; 2. Kailey Mitton, 13.20, $3,736; 3. Lisa Lockhart, 13.25, $3,035; 4. (tie) Karson Bradley Berger and Stephanie Fryar, 13.28, $2,101 each; 6. Maggie Poloncic, 13.39, $1,401; 7. Taryn Boxleitner, 13.41, $1,167; 8. (tie) Emma Charleston, Taylor Hanson and Raelin Jurgens, 13.44, $934 each; 11. Emilee Pauley, 13.46, $700; 12. Kristi Steffes, 13.49, $584; 13. Lexi Thyberg, 13.50, $467; 14. Amy Schimke, 13.51, $350; 15. (tie) Jessica Routier and Rusty Woodward, 13.55, $117 each.

Bull riding: 1. Jake Lockwood, 87.5 points on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics’ Bugatti, $5,245; 2. Connor Murnion, 83, $4,021; 3. Caden Bunch, 82, $2,972; 4. Teigan Gray, 81.5, $1,923; 5. (tie) Parker Breding and Jesse Petri, 79, $1,049 each; 7. Billy Quillan, 78, $699; 8. (tie) Dalton Praus and Stefan Tonita, 74, $262 each.

Total payoff: $178,544.

Stock contractor: Sutton Rodeos.

Sub-contractors: Bobby Joe Hill, Shandon Stalls, Summit Pro Rodeo, Muddy Creek Pro Rodeo, Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics, Burch Rodeo and New Frontier Rodeo. Rodeo secretary: Jackie Northrop. Officials: Wade Berry, Chuck Hoss and Terry Carlon. Timers: Kim Sutton and Amy Muller. Announcers: Will Rasmussen and Garrison Allen. Specialty acts: Bleu Butler and Piper Yule. Bullfighters: Ely Sharkey and Koby Ruff. Clown/barrelman: J.J. Harrison. Flankmen: Zane Walker, Chancy Wilson, Brent Sutton and Eric Jensen. Chute boss: Brent Sutton. Pickup men: Troy Crowser and T.K. Sampson. Music director: Jersey Jake Ostrum III. Photographer: Clay Guardipee.

–PRCA