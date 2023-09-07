Results: South Dakota 4-H Rodeo Finals
August 18-20, 2023, Ft. Pierre, South Dakota.
“The South Dakota 4H Finals rodeo was a very successful, crazy busy weekend! 665 contestants competing in 29 events across 2 age divisions. We had the largest number of contestants the rodeo has ever seen. The performances ran as smoothly as anyone could have hoped. It was awesome to see all the little and big smiling faces as I made my rounds durning Saturday evenings performance, those smiles are the reason we do this.
“Thank you to all of the sponsors for the 4H finals rodeo!! Thank you to every volunteer who pitched in and helped at the 4H finals!! Thank you to our stock contractors, judges, timers, announcers, pickup men, and bull fighters. Thank you to the Stanley County Fairgrounds (Scott, Toni, and crew) for hosting the rodeo! To the contestants who stepped in to lend a hand when they weren’t tied up with their events, that was awesome, you didn’t go unnoticed thank you!
“Friday evenings performance was dedicated to the Ludemann family. Saturdays performance was dedicated to the Hupp family. Without everyone involved in putting this rodeo on, moments like these wouldn’t be possible.”
–Brandon Spencer, South Dakota 4H Rodeo Vice President
Listing includes the top 10 average winners for each event.
Junior Girls Barrels
- BREWER, CHARLEIGH (CR)
- FOUBERG, RAMSEY
- WILLIAMS, SOPHIA
- MIKKELSON, LONDYN
- FISH, TYLEE
- BRASKAMP, LIVYA
- FERLEY, TEAGAN
- SHEARER, PARIS
- TOUPAL, LILY
- RAMSEY, CHARLEE
Senior Girls Barrels
- STEVENS, LAYNI
- PRICE, TAYLOR
- WILSON, SATTYN
- MOON, LUCY
- DIEDRICHS, BROOKE
- FAGERHAUG, ELLA
- KIEL, HOPE
- MCGREGOR, TAYLOR
- FAGERHAUG, RAYLEE
- MOODY, AUBREY
Junior Girls Poles
- PAULI, HAILEY
- MCGREGOR, HALEY
- BREWER, CHARLEIGH (CR)
- FISH, TYLEE
- COVER, BRECKEN
- HECK, KORBI
- MIKKELSON, LONDYN
- WILSON, PAESYN
- WHITE, HAYLEE
- SEXTON, LILY
Senior Girls Poles
- WOLLES, CAMI
- NUTTER, LARAMIE
- MARONE, MEGAN
- HANSON, PIPER
- SPENCER, CAYCI
- WOODWARD, MINDA
- AAMOT, CANDICE
- MOON, EMMY
- GRAY, MADDIE LOU
- GEBHART, LAINEE
Junior Girls Goats
- FOUBERG, RAMSEY
- MIKKELSON, LONDYN
- DONNELLY, HANNAH
- BREWER, CHARLEIGH (CR)
- SPENCER, KIERSTEN
- MILLAR, KOBI
- HARRIS, HARLEY
- BACHAND, BRADI
- NORMAN, AUBRIE
- ANDAL, LANDRY
Junior Boys Goats
- LAMMERS, ACE
- STUDT, TOMMY
- STEVENS, AVERY
- FLOYD, REVYN
- GROPPER, TEL
- SHELBOURN, COY
- MAHER, PETE
- JENSEN, JP
- WEST, WYATT
- RISSE, TAY
Senior Girls Goats
- MOUSEL, JOSIE
- WARD, MATAYA
- LAMMERS, TRICIA
- WHEELHOUSE, MAKENZEE
- PELSTER, SYD
- PRICE, RYLEE
- FAGERHAUG, RAYLEE
- STEVENS, LAYNI
- CAMMACK, CAPRI
- STUWE, SIERRA
Junior Girls Breakaway
- SHELBOURN, BAILEY
- HOLZBAUER, HADLI
- MIKKELSON, LONDYN
- MANGIS, MESA
- WENDT, WHITLEY
- BREWER, CHARLEIGH (CR)
- BENSON, TYMBER
- ANDAL, LANDRY
- LANGE, JAYDEN
- SACKETT, RAELYN
Junior Boys Breakaway
- CONRY, COOPER
- GRIMES, DALTON
- SEIDEL, OWEN
- FLOYD, REVYN
- RISSE, TAY
- MITCHELL, BRYLER
- HEATH, JAKOB
- HILL, TRESTON 0
- FREDERICK, TRIPP
- SAIENGA, JACK
Senior Girls Breakaway
- HENWOOD, CHARLIE
- CASPERS, JESSICA
- MERRILL, T
- JOHNSON, SIDNEY
- RICHARDSON, CHARLEE
- WEISHAAR, SHAINE
- FAGERHAUG, RAYLEE
- FAGERHAUG, ELLA
- ANSTINE, JOSEY
- MCGUIRE, ABILENE
Senior Ribbon Roping
- MERRILL, T 0.0
- BROOKS, MADISON
- HILGENKAMP, SIERRA
- SCHMITZ, LINLEY
- ANSTINE, KENNEDY
- MARONE, MEGAN
- ANDERBERG, ACACIA
- SIPPEL, SAGE
- FAGERHAUG, RAYLEE
- WOLLES, CAMI
Senior Boys Tiedown
- HAMMERSTROM, CADE
- ROUTIER, BRADEN
- BURRESS, SAGE
- SPENCER, TRISTAN
- BRUNS, ROYCE
- WALN, BILLY
- BELKHAM, PAYDEN
- HEALY, AIDAN
- REIS, SWADE
- HEATH, SETH
Senior boys Steer Wrestling
- WALN, BODEY
- TALSMA, TERRAN
- SPENCER, TRISTAN
- DUNKELBERGER, COLT
- TALSMA, TREYVAN
- OLSON, CHASE
- MOON, QUINN
- LAMMERS, JIMMY
- ODENS, KADE
- BRADFORD, NATHAN
Senior Boys Saddle Bronc
- NELSON, CHRISTOPHER
- ROGHAIR, ROPE
- BROOKS, LANNY
- KROLIKOWSKI, TALON
- SANDQUIST, MARK
- POWNALL, ASHTON
- HENWOOD, TJ
Junior Boys Bareback Steer Riding
- HOHN, HUNTER
- PEPPEL, HADLEY
- ANDERBERG, ARROW
- STEVENS, AVERY
- HERNANDEZ, GILBERTO
- KRCIL, FRANK
- ELSHERE, TRIK (split 7/8)
- SCHMIDT, CASEN (split 7/8)
- CHAVEZ, JD
- DORRENCE, COLTON
Senior Boys Bareback Riding
- PING, TALON
- HEMMINGSON, GRADY
Senior Boys Bullriding
- SANDQUIST, MARK
- MILLER, LANE
- CARDA, CHAZ
- WEBORG, TAOS
- MEYER, TATE
- HEMMINGSON, BEAU
- PING, TALON
- BROZIK, BO
- WIMBERLEY, RIGGIN (tied for 9/10)
- SCHROEDER, AIDEN (tied for 9/10)
Junior Team Roping
- CONRY, COOPER
OLSON, JORY
- HUNT, KANTON
LAWRENCE, WYNN
- HILL, TRESTON
HILL, TRAVEN
- WALN, MADI
WALN, REI
- RISSE, TAY
HARRIS, KADE
- THORSTENSON, TANNER
MARTIN, ROWDY
- SAIENGA, JACK
NESS, SYNCH
- MITCHELL, BRYLER
HARRIS, RHYDER
- STERKEL, MIKENA
BYRNE, ADDISON
- STEARNS, SUTTON
CARLSON, RYLAN
Senior Team Roping
- HARPER, DREW
HARPER, JESS
- GAIKOWSKI, SETH
BRUNS, ROYCE
- BURRESS, HAYES
BURRESS, SAGE
- HAUGEN, PEYTON
HAUGEN, PRESTYN
- MOORE, ROPER
MOORE, ROWDY
- MILLAR, RYLE
SABERS, CASON
- HILGENKAMP, SIERRA
HARTSHORN, TREVOR
- AMAN, ADLEY
WHITE, REED
- WEISHAAR, SHAINE
WEISHAAR, SERN
- DAY, ZANE
BERGLUND, TACE
Junior Girls Flag Race
- WALN, MADI
- FOUBERG, RAMSEY
- THOMPSON, RILEY
- SACKETT, RAELYN
- WHITE, HAYLEE
- DEHNING, BAYA
- FISH, TYLEE
- BACHAND, BRADI
- SAIENGA, IDA
- MCGREGOR, BRINLEE
Junior Boys Flag Race
- HEEZEN, JONAH
- FLOYD, REVYN
- SOUKUP, AUSTEN
- THOMPSON, KYSON
- COOK, YANCY
- GERMAN, KROSS
- FISH, THOR
- WILKING, DESTRY
- ETZKORN, ELI
- LAMBLEY, RYGGAN
Junior Boys Cattle Riding
- LAURENCE, COY
- RIDINGS, CORBIN
- STIRLING, BRIDGER
- ACHESON, PAYSON
- ROSKENS, TY
- MAHER, PETE
- DORRENCE, COLTON
- THOMPSON, TILDEN
- ELSHERE, TRIK
- SINE, EMERSON
Junior Girls All Around
FOUBERG, RAMSEY
Junior Boys All Around
FLOYD, REVYN
Senior Girls All Around
MERRILL, T
Senior Boys All Around
PING, TALON
–South Dakota 4H Rodeo Finals