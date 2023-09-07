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Results: South Dakota 4-H Rodeo Finals

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August 18-20, 2023, Ft. Pierre, South Dakota.

“The South Dakota 4H Finals rodeo was a very successful, crazy busy weekend! 665 contestants competing in 29 events across 2 age divisions. We had the largest number of contestants the rodeo has ever seen. The performances ran as smoothly as anyone could have hoped. It was awesome to see all the little and big smiling faces as I made my rounds durning Saturday evenings performance, those smiles are the reason we do this.

“Thank you to all of the sponsors for the 4H finals rodeo!! Thank you to every volunteer who pitched in and helped at the 4H finals!! Thank you to our stock contractors, judges, timers, announcers, pickup men, and bull fighters. Thank you to the Stanley County Fairgrounds (Scott, Toni, and crew) for hosting the rodeo! To the contestants who stepped in to lend a hand when they weren’t tied up with their events, that was awesome, you didn’t go unnoticed thank you!

“Friday evenings performance was dedicated to the Ludemann family. Saturdays performance was dedicated to the Hupp family. Without everyone involved in putting this rodeo on, moments like these wouldn’t be possible.”

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–Brandon Spencer, South Dakota 4H Rodeo Vice President

Listing includes the top 10 average winners for each event.

Junior Girls Barrels

  1. BREWER, CHARLEIGH (CR)
  2. FOUBERG, RAMSEY
  3. WILLIAMS, SOPHIA
  4. MIKKELSON, LONDYN
  5. FISH, TYLEE
  6. BRASKAMP, LIVYA
  7. FERLEY, TEAGAN
  8. SHEARER, PARIS
  9. TOUPAL, LILY
  10. RAMSEY, CHARLEE

Senior Girls Barrels

  1. STEVENS, LAYNI
  2. PRICE, TAYLOR
  3. WILSON, SATTYN
  4. MOON, LUCY
  5. DIEDRICHS, BROOKE
  6. FAGERHAUG, ELLA
  7. KIEL, HOPE
  8. MCGREGOR, TAYLOR
  9. FAGERHAUG, RAYLEE
  10. MOODY, AUBREY

Junior Girls Poles

  1. PAULI, HAILEY
  2. MCGREGOR, HALEY
  3. BREWER, CHARLEIGH (CR)
  4. FISH, TYLEE
  5. COVER, BRECKEN
  6. HECK, KORBI
  7. MIKKELSON, LONDYN
  8. WILSON, PAESYN
  9. WHITE, HAYLEE
  10. SEXTON, LILY

Senior Girls Poles

  1. WOLLES, CAMI
  2. NUTTER, LARAMIE
  3. MARONE, MEGAN
  4. HANSON, PIPER
  5. SPENCER, CAYCI
  6. WOODWARD, MINDA
  7. AAMOT, CANDICE
  8. MOON, EMMY
  9. GRAY, MADDIE LOU
  10. GEBHART, LAINEE

Junior Girls Goats

  1. FOUBERG, RAMSEY
  2. MIKKELSON, LONDYN
  3. DONNELLY, HANNAH
  4. BREWER, CHARLEIGH (CR)
  5. SPENCER, KIERSTEN
  6. MILLAR, KOBI
  7. HARRIS, HARLEY
  8. BACHAND, BRADI
  9. NORMAN, AUBRIE
  10. ANDAL, LANDRY

Junior Boys Goats

  1. LAMMERS, ACE
  2. STUDT, TOMMY
  3. STEVENS, AVERY
  4. FLOYD, REVYN
  5. GROPPER, TEL
  6. SHELBOURN, COY
  7. MAHER, PETE
  8. JENSEN, JP
  9. WEST, WYATT
  10. RISSE, TAY

Senior Girls Goats

  1. MOUSEL, JOSIE
  2. WARD, MATAYA
  3. LAMMERS, TRICIA
  4. WHEELHOUSE, MAKENZEE
  5. PELSTER, SYD
  6. PRICE, RYLEE
  7. FAGERHAUG, RAYLEE
  8. STEVENS, LAYNI
  9. CAMMACK, CAPRI
  10. STUWE, SIERRA

Junior Girls Breakaway

  1. SHELBOURN, BAILEY
  2. HOLZBAUER, HADLI
  3. MIKKELSON, LONDYN
  4. MANGIS, MESA
  5. WENDT, WHITLEY
  6. BREWER, CHARLEIGH (CR)
  7. BENSON, TYMBER
  8. ANDAL, LANDRY
  9. LANGE, JAYDEN
  10. SACKETT, RAELYN

Junior Boys Breakaway

  1. CONRY, COOPER
  2. GRIMES, DALTON
  3. SEIDEL, OWEN
  4. FLOYD, REVYN
  5. RISSE, TAY
  6. MITCHELL, BRYLER
  7. HEATH, JAKOB
  8. HILL, TRESTON 0
  9. FREDERICK, TRIPP
  10. SAIENGA, JACK

Senior Girls Breakaway

  1. HENWOOD, CHARLIE
  2. CASPERS, JESSICA
  3. MERRILL, T
  4. JOHNSON, SIDNEY
  5. RICHARDSON, CHARLEE
  6. WEISHAAR, SHAINE
  7. FAGERHAUG, RAYLEE
  8. FAGERHAUG, ELLA
  9. ANSTINE, JOSEY
  10. MCGUIRE, ABILENE

Senior Ribbon Roping

  1. MERRILL, T 0.0
  2. BROOKS, MADISON
  3. HILGENKAMP, SIERRA
  4. SCHMITZ, LINLEY
  5. ANSTINE, KENNEDY
  6. MARONE, MEGAN
  7. ANDERBERG, ACACIA
  8. SIPPEL, SAGE
  9. FAGERHAUG, RAYLEE
  10. WOLLES, CAMI

Senior Boys Tiedown

  1. HAMMERSTROM, CADE
  2. ROUTIER, BRADEN
  3. BURRESS, SAGE
  4. SPENCER, TRISTAN
  5. BRUNS, ROYCE
  6. WALN, BILLY
  7. BELKHAM, PAYDEN
  8. HEALY, AIDAN
  9. REIS, SWADE
  10. HEATH, SETH

Senior boys Steer Wrestling

  1. WALN, BODEY
  2. TALSMA, TERRAN
  3. SPENCER, TRISTAN
  4. DUNKELBERGER, COLT
  5. TALSMA, TREYVAN
  6. OLSON, CHASE
  7. MOON, QUINN
  8. LAMMERS, JIMMY
  9. ODENS, KADE
  10. BRADFORD, NATHAN

Senior Boys Saddle Bronc

  1. NELSON, CHRISTOPHER
  2. ROGHAIR, ROPE
  3. BROOKS, LANNY
  4. KROLIKOWSKI, TALON
  5. SANDQUIST, MARK
  6. POWNALL, ASHTON
  7. HENWOOD, TJ

Junior Boys Bareback Steer Riding

  1. HOHN, HUNTER
  2. PEPPEL, HADLEY
  3. ANDERBERG, ARROW
  4. STEVENS, AVERY
  5. HERNANDEZ, GILBERTO
  6. KRCIL, FRANK
  7. ELSHERE, TRIK (split 7/8)
  8. SCHMIDT, CASEN (split 7/8)
  9. CHAVEZ, JD
  10. DORRENCE, COLTON

Senior Boys Bareback Riding

  1. PING, TALON
  2. HEMMINGSON, GRADY

Senior Boys Bullriding

  1. SANDQUIST, MARK
  2. MILLER, LANE
  3. CARDA, CHAZ
  4. WEBORG, TAOS
  5. MEYER, TATE
  6. HEMMINGSON, BEAU
  7. PING, TALON
  8. BROZIK, BO
  9. WIMBERLEY, RIGGIN (tied for 9/10)
  10. SCHROEDER, AIDEN (tied for 9/10)

Junior Team Roping

  1. CONRY, COOPER
    OLSON, JORY
  2. HUNT, KANTON
    LAWRENCE, WYNN
  3. HILL, TRESTON
    HILL, TRAVEN
  4. WALN, MADI
    WALN, REI
  5. RISSE, TAY
    HARRIS, KADE
  6. THORSTENSON, TANNER
    MARTIN, ROWDY
  7. SAIENGA, JACK
    NESS, SYNCH
  8. MITCHELL, BRYLER
    HARRIS, RHYDER
  9. STERKEL, MIKENA
    BYRNE, ADDISON
  10. STEARNS, SUTTON
    CARLSON, RYLAN

Senior Team Roping

  1. HARPER, DREW
    HARPER, JESS
  2. GAIKOWSKI, SETH
    BRUNS, ROYCE
  3. BURRESS, HAYES
    BURRESS, SAGE
  4. HAUGEN, PEYTON
    HAUGEN, PRESTYN
  5. MOORE, ROPER
    MOORE, ROWDY
  6. MILLAR, RYLE
    SABERS, CASON
  7. HILGENKAMP, SIERRA
    HARTSHORN, TREVOR
  8. AMAN, ADLEY
    WHITE, REED
  9. WEISHAAR, SHAINE
    WEISHAAR, SERN
  10. DAY, ZANE
    BERGLUND, TACE

Junior Girls Flag Race

  1. WALN, MADI
  2. FOUBERG, RAMSEY
  3. THOMPSON, RILEY
  4. SACKETT, RAELYN
  5. WHITE, HAYLEE
  6. DEHNING, BAYA
  7. FISH, TYLEE
  8. BACHAND, BRADI
  9. SAIENGA, IDA
  10. MCGREGOR, BRINLEE

Junior Boys Flag Race

  1. HEEZEN, JONAH
  2. FLOYD, REVYN
  3. SOUKUP, AUSTEN
  4. THOMPSON, KYSON
  5. COOK, YANCY
  6. GERMAN, KROSS
  7. FISH, THOR
  8. WILKING, DESTRY
  9. ETZKORN, ELI
  10. LAMBLEY, RYGGAN

Junior Boys Cattle Riding

  1. LAURENCE, COY
  2. RIDINGS, CORBIN
  3. STIRLING, BRIDGER
  4. ACHESON, PAYSON
  5. ROSKENS, TY
  6. MAHER, PETE
  7. DORRENCE, COLTON
  8. THOMPSON, TILDEN
  9. ELSHERE, TRIK
  10. SINE, EMERSON

Junior Girls All Around

FOUBERG, RAMSEY

Junior Boys All Around

FLOYD, REVYN

Senior Girls All Around

MERRILL, T

Senior Boys All Around

PING, TALON

–South Dakota 4H Rodeo Finals

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