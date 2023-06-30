Results – South Dakota High School Rodeo Finals
The top four in each event will advance to National High School Finals in Gillette, Wyoming, July 16-22, 2023.
2023 Highlights
Girls All Around: Landry Haugen
Reserve Girls All Around: Ryen Sheppick
Boys All Around Gabe Glines and Easton West
Reserve Boys All Around: Caden Stoddard
2023 Rookie Cowgirl: Sophie Hruby
2023 Rookie Cowboy: Sern Weishaar
Horse of the Year, Girl-Fiestas Cantina, Ridden by: Piper Cordes
Horse of the Year, Reserve Girl-T Cross Berri Pie, Ridden by: Tommie K. Martin
Horse of the Year, Boy-One Time Irish Rose, Ridden by: Jakob Long
Horse of the Year, Reserve Boy-Smooth Little Linda, Ridden by: Garret Phillips
2023 Queen: Miss Avari Dorrance
See below, results from South Dakota High School Rodeo Finals, Ft. Pierre, June 17, 2023. (Final placing, name, hometown, points accumulated).
Bareback Riding
|1.
|FORD, KASHTON
|STURGIS
|88.50
|2.
|MOORE, DEVON
|CLEAR LAKE
|83.50
|3.
|REDER, REECE
|FRUITDALE
|77.00
|4.
|YELLOW HAWK, TALON
|BLUNT
|75.00
|5.
|PING, TALON
|HIGHMORE
|71.00
|6.
|HEMMINGSON, GRADY
|BRADLEY
|44.00
|7.
|GARRETT, PACE
|GILLETTE
|20.00
Barrel Racing
|1.
|CORDES, PIPER
|WALL
|90.00
|2.
|VERHULST, CLAIRE
|REVA
|84.00
|3.
|IRVING, GABI
|PIERRE
|61.00
|4.
|FAGERHAUG, RAYLEE
|WESSINGTON SPRINGS
|57.00
|5.
|ZANCANELLA, KEYLEE
|AURORA
|51.00
|6.
|GRUBB, BRYLEE
|SPEARFISH
|47.00
|7.
|MARTIN, TOMMIE
|HAYES
|47.00
|8.
|SALVERSON, ADDISON
|MOUND CITY
|37.00
|9.
|WOODWARD, MINDA
|DUPREE
|34.00
|10.
|BURGEE, TAYLOR
|ONIDA
|31.00
Breakaway Roping
|1.
|MOUSEL, JOSIE
|COLMAN
|63.00
|2.
|MENZEL, JOSIE
|QUINN
|57.50
|3.
|FAGERHAUG, ELLA
|WESSINGTON SPRINGS
|56.50
|4.
|WENDT, JAELYN
|NEWELL
|51.00
|5.
|HAUGEN, LANDRY
|STURGIS
|51.00
|6.
|OSMOTHERLY, ERIN
|HOT SPRINGS
|36.00
|7.
|MARTIN, TOMMIE
|HAYES
|34.00
|8.
|FISHER, BRADI
|SCENIC
|33.00
|9.
|BURGEE, TAYLOR
|ONIDA
|32.00
|10.
|WARD, MATAYA
|FRUITDALE
|30.00
Bull Riding
|1.
|KROGMAN, KASH
|NEW UNDERWOOD
|76.50
|2.
|JOENS, RAILE
|BELLE FOURCHE
|62.00
|3.
|ELSHERE, THAYNE
|HEREFORD
|62.00
|4.
|REDER, REECE
|FRUITDALE
|59.50
|5.
|MEYER, TATE
|HURON
|43.00
|6.
|CARDA, CHAZ
|HARTFORD, SD
|38.50
|7.
|SANDQUIST, MARK
|TRAIL CITY
|24.00
|8.
|TIBBETTS, CASEN
|BOX ELDER
|22.00
|9.
|SCHMIDT, RHONE
|WHITE RIVER
|20.00
Boys’ Cutting
|1.
|STODDARD, CADEN
|NORRIS
|78.00
|2.
|DIRKES, CODY
|HERMOSA
|73.50
|3.
|GLINES, GABE
|SMITHWICK
|68.00
|4.
|ROUTIER, BRADEN
|BUFFALO
|62.00
|5.
|STEELE, AUGUST
|HURON
|56.50
|6.
|SCHMIDT, RHONE
|WHITE RIVER
|53.50
|7.
|FULLER, TREY
|FAITH
|48.00
|8.
|ROGHAIR, ROPE
|ISABEL
|45.00
|9.
|SANDQUIST, MARK
|TRAIL CITY
|44.50
|10.
|SCHILEY, CASH
|MEADOW
|44.50
Goat Tying
|1.
|HAUGEN, LANDRY
|STURGIS
|86.00
|2.
|WARD, MATAYA
|FRUITDALE
|74.00
|3.
|GRUBB, BRYLEE
|SPEARFISH
|73.00
|4.
|MERRILL, T.
|WALL
|55.50
|5.
|HRUBY, SOPHIE
|HEMINGFORD
|51.00
|6.
|MCCORMICK, MICHAELA
|SALEM
|46.00
|7.
|PELSTER, SYD
|BELLE FOURCHE
|39.00
|8.
|MOUSEL, JOSIE
|COLMAN
|39.00
|9.
|VERHULST, BAILEY
|REVA
|39.00
|10.
|MENZEL, JOSIE
|QUINN
|34.00
Girls’ Cutting
|1.
|HAUGEN, LANDRY
|STURGIS
|82.50
|2.
|STAHL, SYDNEY
|KIMBALL
|71.50
|3.
|SEXTON, TAVA
|WHITEWOOD
|69.50
|4.
|HANSON, PIPER
|BURKE
|68.50
|5.
|MEYER, SOPHIA
|RAPID CITY
|65.50
|6.
|SHEPPICK, RYEN
|PIERRE
|62.00
|7.
|SCHACK, RAMEY
|TOLSTOY
|52.50
|8.
|FORTUNE, CHLOE
|QUINN
|52.00
|9.
|BOWDEN, KAYELEIGH
|HURON
|50.00
|10.
|BURGEE, TAYLOR
|ONIDA
|41.50
Pole Bending
|1.
|VINING, ASPEN
|BUFFALO
|76.00
|2.
|MCGREGOR, TAYLOR
|CANISTOTA
|60.00
|3.
|HRUBY, SOPHIE
|HEMINGFORD
|59.00
|4.
|SCHMALTZ, SUMMER
|VALLEY SPRINGS
|54.00
|5.
|GATES, TYRA
|MILLER
|54.00
|6.
|FREDRICKSON, MAIYA
|BALTIC
|52.00
|7.
|SALVERSON, ADDISON
|MOUND CITY
|48.00
|8.
|HAYS, REATA
|NEWELL
|47.00
|9.
|PRICE, TAYLOR
|WHITEWOOD
|46.00
|10.
|CORDES, PIPER
|WALL
|37.00
Reined Cow Horse
|1.
|LAWRENCE, DALLIE
|ALZADA
|89.00
|2.
|HAUGEN, LANDRY
|STURGIS
|80.00
|3.
|BRUNSCH, CHASE
|PINE RIDGE
|75.50
|4.
|SHEPPICK, RYEN
|PIERRE
|75.00
|5.
|PHILLIPS, GARRET
|WINNER
|66.50
|6.
|GLINES, GABE
|SMITHWICK
|62.00
|7.
|LONG, JAKOB
|ENNING
|48.00
|8.
|BOWDEN, RANCE
|BELLE FOURCHE
|46.50
|9.
|STEVENS, CLAY
|ST. LAWRENCE
|43.00
|10.
|JOHNSON, KIMBERLY
|MUD BUTTE
|42.00
Saddle Bronc
|1.
|WEST, EASTAN
|NEW UNDERWOOD
|85.00
|2.
|ELSHERE, THAYNE
|HEREFORD
|76.00
|3.
|COSTELLO, CADE
|NEWELL
|69.00
|4.
|FAUSKE, GABRIEL
|WALL
|64.50
|5.
|ROGHAIR, ROPE
|ISABEL
|55.00
|6.
|FORD, JACKSON
|STURGIS
|50.50
|7.
|HUMBLE, TOARIN
|BELLE FOURCHE
|44.50
|8.
|WATERS, COLE
|PINE RIDGE
|39.00
|9.
|EISEMANN, HOLDEN
|GLENHAM
|35.00
|10.
|NELSON, CHRISTOPHER
|LAKE ANDES
|29.00
Steer Wrestling
|1.
|MOON, QUINN
|CREIGHTON
|78.00
|2.
|TALSMA, TERRAN
|SPRINGFIELD
|70.00
|3.
|GILBERT, GREY
|BUFFALO
|70.00
|4.
|GILBERT, GAGE
|CAMP CROOK
|61.00
|5.
|WILLIAMS, STRAN
|WALL
|55.00
|6.
|BREWER, BOBBY
|DUPREE
|52.00
|7.
|WEST, EASTAN
|NEW UNDERWOOD
|48.00
|8.
|LAMMERS, JIMMY
|ORIENT
|47.00
|9.
|TETRAULT, TREY
|MARTIN
|37.00
|10.
|DUNKELBERGER, COLT
|HURON
|33.00
Team Roping
|1.
|BOWDEN, RANCE
|BELLE FOURCHE
|82.00
|2.
|WEISHAAR, SERN
|BELLE FOURCHE
|82.00
|3.
|BELKHAM, PADEN
|BLUNT
|61.00
|4.
|PORCH, DALTON
|KADOKA
|61.00
|5.
|STODDARD, CADEN
|NORRIS
|60.00
|6.
|WEST, EASTAN
|NEW UNDERWOOD
|60.00
|7.
|GOURNEAU, TEAGAN
|PRESHO
|59.00
|8.
|HEATHERSHAW, MATTHEW
|QUINN
|59.00
|9.
|HARPER, DREW
|FAITH
|47.00
|10.
|HARPER, JESS
|FAITH
|47.00
|11.
|FRERICKS, CHASE
|FRANKFORT
|43.00
|12.
|JOHNSON, TYAN
|SISSETON
|43.00
|13.
|MILLAR, RYLE
|STURGIS
|42.00
|14.
|SABERS, CASON
|WHITEWOOD
|42.00
|15.
|JENSEN, JADON
|BELLE FOURCHE
|37.00
|16.
|JENSEN, JET
|BELLE FOURCHE
|37.00
|17.
|FITE, TEGAN
|HERMOSA
|35.00
|18.
|CROWSER, KALE
|NEW UNDERWOOD
|35.00
|19.
|HILGENKAMP, BRAND
|WALL
|33.00
|20.
|GERARD, COLTER
|EDGEMONT
|33.00
Tiedown
|1.
|GILBERT, GREY
|BUFFALO
|71.00
|2.
|FITE, TEGAN
|HERMOSA
|63.00
|3.
|GLINES, GABE
|SMITHWICK
|55.00
|4.
|HOFFMAN, TATE
|HIGHMORE
|55.00
|5.
|THORSTENSON, TREG
|LANTRY
|53.00
|6.
|HAMMERSTROM, CADE
|NEW UNDERWOOD
|49.00
|7.
|SPENCER, TRISTAN
|PIERRE
|48.00
|8.
|BELKHAM, PADEN
|BLUNT
|44.00
|9.
|PORCH, DALTON
|KADOKA
|42.00
|10.
|BLASIUS, BLAIR
|WALL
|37.00
–South Dakota High School Rodeo Association