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Results – South Dakota High School Rodeo Finals

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The top four in each event will advance to National High School Finals in Gillette, Wyoming, July 16-22, 2023.

2023 Highlights

Girls All Around: Landry Haugen

Reserve Girls All Around: Ryen Sheppick

Boys All Around Gabe Glines and Easton West

Reserve Boys All Around: Caden Stoddard

2023 Rookie Cowgirl: Sophie Hruby

2023 Rookie Cowboy: Sern Weishaar

Horse of the Year, Girl-Fiestas Cantina, Ridden by: Piper Cordes

Horse of the Year, Reserve Girl-T Cross Berri Pie, Ridden by: Tommie K. Martin

Horse of the Year, Boy-One Time Irish Rose, Ridden by: Jakob Long

Horse of the Year, Reserve Boy-Smooth Little Linda, Ridden by: Garret Phillips

2023 Queen: Miss Avari Dorrance

See below, results from South Dakota High School Rodeo Finals, Ft. Pierre, June 17, 2023. (Final placing, name, hometown, points accumulated).

2023 South Dakota High School Rodeo state champions. SDHSRA | Courtesy photo
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Bareback Riding

1.FORD, KASHTONSTURGIS88.50
2.MOORE, DEVONCLEAR LAKE83.50
3.REDER, REECEFRUITDALE77.00
4.YELLOW HAWK, TALONBLUNT75.00
5.PING, TALONHIGHMORE71.00
6.HEMMINGSON, GRADYBRADLEY44.00
7.GARRETT, PACEGILLETTE20.00

Barrel Racing

1.CORDES, PIPERWALL90.00
2.VERHULST, CLAIREREVA84.00
3.IRVING, GABIPIERRE61.00
4.FAGERHAUG, RAYLEEWESSINGTON SPRINGS57.00
5.ZANCANELLA, KEYLEEAURORA51.00
6.GRUBB, BRYLEESPEARFISH47.00
7.MARTIN, TOMMIEHAYES47.00
8.SALVERSON, ADDISONMOUND CITY37.00
9.WOODWARD, MINDADUPREE34.00
10.BURGEE, TAYLORONIDA31.00

Breakaway Roping

1.MOUSEL, JOSIECOLMAN63.00
2.MENZEL, JOSIEQUINN57.50
3.FAGERHAUG, ELLAWESSINGTON SPRINGS56.50
4.WENDT, JAELYNNEWELL51.00
5.HAUGEN, LANDRYSTURGIS51.00
6.OSMOTHERLY, ERINHOT SPRINGS36.00
7.MARTIN, TOMMIEHAYES34.00
8.FISHER, BRADISCENIC33.00
9.BURGEE, TAYLORONIDA32.00
10.WARD, MATAYAFRUITDALE30.00

Bull Riding

1.KROGMAN, KASHNEW UNDERWOOD76.50
2.JOENS, RAILEBELLE FOURCHE62.00
3.ELSHERE, THAYNEHEREFORD62.00
4.REDER, REECEFRUITDALE59.50
5.MEYER, TATEHURON43.00
6.CARDA, CHAZHARTFORD, SD38.50
7.SANDQUIST, MARKTRAIL CITY24.00
8.TIBBETTS, CASENBOX ELDER22.00
9.SCHMIDT, RHONEWHITE RIVER20.00

Boys’ Cutting

1.STODDARD, CADENNORRIS78.00
2.DIRKES, CODYHERMOSA73.50
3.GLINES, GABESMITHWICK68.00
4.ROUTIER, BRADENBUFFALO62.00
5.STEELE, AUGUSTHURON56.50
6.SCHMIDT, RHONEWHITE RIVER53.50
7.FULLER, TREYFAITH48.00
8.ROGHAIR, ROPEISABEL45.00
9.SANDQUIST, MARKTRAIL CITY44.50
10.SCHILEY, CASHMEADOW44.50

Goat Tying

1.HAUGEN, LANDRYSTURGIS86.00
2.WARD, MATAYAFRUITDALE74.00
3.GRUBB, BRYLEESPEARFISH73.00
4.MERRILL, T.WALL55.50
5.HRUBY, SOPHIEHEMINGFORD51.00
6.MCCORMICK, MICHAELASALEM46.00
7.PELSTER, SYDBELLE FOURCHE39.00
8.MOUSEL, JOSIECOLMAN39.00
9.VERHULST, BAILEYREVA39.00
10.MENZEL, JOSIEQUINN34.00

Girls’ Cutting

1.HAUGEN, LANDRYSTURGIS82.50
2.STAHL, SYDNEYKIMBALL71.50
3.SEXTON, TAVAWHITEWOOD69.50
4.HANSON, PIPERBURKE68.50
5.MEYER, SOPHIARAPID CITY65.50
6.SHEPPICK, RYENPIERRE62.00
7.SCHACK, RAMEYTOLSTOY52.50
8.FORTUNE, CHLOEQUINN52.00
9.BOWDEN, KAYELEIGHHURON50.00
10.BURGEE, TAYLORONIDA41.50

Pole Bending

1.VINING, ASPENBUFFALO76.00
2.MCGREGOR, TAYLORCANISTOTA60.00
3.HRUBY, SOPHIEHEMINGFORD59.00
4.SCHMALTZ, SUMMERVALLEY SPRINGS54.00
5.GATES, TYRAMILLER54.00
6.FREDRICKSON, MAIYABALTIC52.00
7.SALVERSON, ADDISONMOUND CITY48.00
8.HAYS, REATANEWELL47.00
9.PRICE, TAYLORWHITEWOOD46.00
10.CORDES, PIPERWALL37.00

Reined Cow Horse

1.LAWRENCE, DALLIEALZADA89.00
2.HAUGEN, LANDRYSTURGIS80.00
3.BRUNSCH, CHASEPINE RIDGE75.50
4.SHEPPICK, RYENPIERRE75.00
5.PHILLIPS, GARRETWINNER66.50
6.GLINES, GABESMITHWICK62.00
7.LONG, JAKOBENNING48.00
8.BOWDEN, RANCEBELLE FOURCHE46.50
9.STEVENS, CLAYST. LAWRENCE43.00
10.JOHNSON, KIMBERLYMUD BUTTE42.00

Saddle Bronc

1.WEST, EASTANNEW UNDERWOOD85.00
2.ELSHERE, THAYNEHEREFORD76.00
3.COSTELLO, CADENEWELL69.00
4.FAUSKE, GABRIELWALL64.50
5.ROGHAIR, ROPEISABEL55.00
6.FORD, JACKSONSTURGIS50.50
7.HUMBLE, TOARINBELLE FOURCHE44.50
8.WATERS, COLEPINE RIDGE39.00
9.EISEMANN, HOLDENGLENHAM35.00
10.NELSON, CHRISTOPHERLAKE ANDES29.00

Steer Wrestling

1.MOON, QUINNCREIGHTON78.00
2.TALSMA, TERRANSPRINGFIELD70.00
3.GILBERT, GREYBUFFALO70.00
4.GILBERT, GAGECAMP CROOK61.00
5.WILLIAMS, STRANWALL55.00
6.BREWER, BOBBYDUPREE52.00
7.WEST, EASTANNEW UNDERWOOD48.00
8.LAMMERS, JIMMYORIENT47.00
9.TETRAULT, TREYMARTIN37.00
10.DUNKELBERGER, COLTHURON33.00

Team Roping

1.BOWDEN, RANCEBELLE FOURCHE82.00
2.WEISHAAR, SERNBELLE FOURCHE82.00
3.BELKHAM, PADENBLUNT61.00
4.PORCH, DALTONKADOKA61.00
5.STODDARD, CADENNORRIS60.00
6.WEST, EASTANNEW UNDERWOOD60.00
7.GOURNEAU, TEAGANPRESHO59.00
8.HEATHERSHAW, MATTHEWQUINN59.00
9.HARPER, DREWFAITH47.00
10.HARPER, JESSFAITH47.00
11.FRERICKS, CHASEFRANKFORT43.00
12.JOHNSON, TYANSISSETON43.00
13.MILLAR, RYLESTURGIS42.00
14.SABERS, CASONWHITEWOOD42.00
15.JENSEN, JADONBELLE FOURCHE37.00
16.JENSEN, JETBELLE FOURCHE37.00
17.FITE, TEGANHERMOSA35.00
18.CROWSER, KALENEW UNDERWOOD35.00
19.HILGENKAMP, BRANDWALL33.00
20.GERARD, COLTEREDGEMONT33.00

Tiedown

1.GILBERT, GREYBUFFALO71.00
2.FITE, TEGANHERMOSA63.00
3.GLINES, GABESMITHWICK55.00
4.HOFFMAN, TATEHIGHMORE55.00
5.THORSTENSON, TREGLANTRY53.00
6.HAMMERSTROM, CADENEW UNDERWOOD49.00
7.SPENCER, TRISTANPIERRE48.00
8.BELKHAM, PADENBLUNT44.00
9.PORCH, DALTONKADOKA42.00
10.BLASIUS, BLAIRWALL37.00

–South Dakota High School Rodeo Association

Horse & Rodeo
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