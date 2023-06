Results – South Dakota High School Rodeo Finals

The top four in each event will advance to National High School Finals in Gillette, Wyoming, July 16-22, 2023.

2023 Highlights

Girls All Around: Landry Haugen

Reserve Girls All Around: Ryen Sheppick

Boys All Around Gabe Glines and Easton West

Reserve Boys All Around: Caden Stoddard

2023 Rookie Cowgirl: Sophie Hruby

2023 Rookie Cowboy: Sern Weishaar

Horse of the Year, Girl-Fiestas Cantina, Ridden by: Piper Cordes

Horse of the Year, Reserve Girl-T Cross Berri Pie, Ridden by: Tommie K. Martin

Horse of the Year, Boy-One Time Irish Rose, Ridden by: Jakob Long

Horse of the Year, Reserve Boy-Smooth Little Linda, Ridden by: Garret Phillips

2023 Queen: Miss Avari Dorrance

Results from South Dakota High School Rodeo Finals, Ft. Pierre, June 17, 2023. (Final placing, name, hometown, points accumulated).

2023 South Dakota High School Rodeo state champions. SDHSRA | Courtesy photo image-10

Bareback Riding

1. FORD, KASHTON STURGIS 88.50 2. MOORE, DEVON CLEAR LAKE 83.50 3. REDER, REECE FRUITDALE 77.00 4. YELLOW HAWK, TALON BLUNT 75.00 5. PING, TALON HIGHMORE 71.00 6. HEMMINGSON, GRADY BRADLEY 44.00 7. GARRETT, PACE GILLETTE 20.00

Barrel Racing

1. CORDES, PIPER WALL 90.00 2. VERHULST, CLAIRE REVA 84.00 3. IRVING, GABI PIERRE 61.00 4. FAGERHAUG, RAYLEE WESSINGTON SPRINGS 57.00 5. ZANCANELLA, KEYLEE AURORA 51.00 6. GRUBB, BRYLEE SPEARFISH 47.00 7. MARTIN, TOMMIE HAYES 47.00 8. SALVERSON, ADDISON MOUND CITY 37.00 9. WOODWARD, MINDA DUPREE 34.00 10. BURGEE, TAYLOR ONIDA 31.00

Breakaway Roping

1. MOUSEL, JOSIE COLMAN 63.00 2. MENZEL, JOSIE QUINN 57.50 3. FAGERHAUG, ELLA WESSINGTON SPRINGS 56.50 4. WENDT, JAELYN NEWELL 51.00 5. HAUGEN, LANDRY STURGIS 51.00 6. OSMOTHERLY, ERIN HOT SPRINGS 36.00 7. MARTIN, TOMMIE HAYES 34.00 8. FISHER, BRADI SCENIC 33.00 9. BURGEE, TAYLOR ONIDA 32.00 10. WARD, MATAYA FRUITDALE 30.00

Bull Riding

1. KROGMAN, KASH NEW UNDERWOOD 76.50 2. JOENS, RAILE BELLE FOURCHE 62.00 3. ELSHERE, THAYNE HEREFORD 62.00 4. REDER, REECE FRUITDALE 59.50 5. MEYER, TATE HURON 43.00 6. CARDA, CHAZ HARTFORD, SD 38.50 7. SANDQUIST, MARK TRAIL CITY 24.00 8. TIBBETTS, CASEN BOX ELDER 22.00 9. SCHMIDT, RHONE WHITE RIVER 20.00

Boys’ Cutting

1. STODDARD, CADEN NORRIS 78.00 2. DIRKES, CODY HERMOSA 73.50 3. GLINES, GABE SMITHWICK 68.00 4. ROUTIER, BRADEN BUFFALO 62.00 5. STEELE, AUGUST HURON 56.50 6. SCHMIDT, RHONE WHITE RIVER 53.50 7. FULLER, TREY FAITH 48.00 8. ROGHAIR, ROPE ISABEL 45.00 9. SANDQUIST, MARK TRAIL CITY 44.50 10. SCHILEY, CASH MEADOW 44.50

Goat Tying

1. HAUGEN, LANDRY STURGIS 86.00 2. WARD, MATAYA FRUITDALE 74.00 3. GRUBB, BRYLEE SPEARFISH 73.00 4. MERRILL, T. WALL 55.50 5. HRUBY, SOPHIE HEMINGFORD 51.00 6. MCCORMICK, MICHAELA SALEM 46.00 7. PELSTER, SYD BELLE FOURCHE 39.00 8. MOUSEL, JOSIE COLMAN 39.00 9. VERHULST, BAILEY REVA 39.00 10. MENZEL, JOSIE QUINN 34.00

Girls’ Cutting

1. HAUGEN, LANDRY STURGIS 82.50 2. STAHL, SYDNEY KIMBALL 71.50 3. SEXTON, TAVA WHITEWOOD 69.50 4. HANSON, PIPER BURKE 68.50 5. MEYER, SOPHIA RAPID CITY 65.50 6. SHEPPICK, RYEN PIERRE 62.00 7. SCHACK, RAMEY TOLSTOY 52.50 8. FORTUNE, CHLOE QUINN 52.00 9. BOWDEN, KAYELEIGH HURON 50.00 10. BURGEE, TAYLOR ONIDA 41.50

Pole Bending

1. VINING, ASPEN BUFFALO 76.00 2. MCGREGOR, TAYLOR CANISTOTA 60.00 3. HRUBY, SOPHIE HEMINGFORD 59.00 4. SCHMALTZ, SUMMER VALLEY SPRINGS 54.00 5. GATES, TYRA MILLER 54.00 6. FREDRICKSON, MAIYA BALTIC 52.00 7. SALVERSON, ADDISON MOUND CITY 48.00 8. HAYS, REATA NEWELL 47.00 9. PRICE, TAYLOR WHITEWOOD 46.00 10. CORDES, PIPER WALL 37.00

Reined Cow Horse

1. LAWRENCE, DALLIE ALZADA 89.00 2. HAUGEN, LANDRY STURGIS 80.00 3. BRUNSCH, CHASE PINE RIDGE 75.50 4. SHEPPICK, RYEN PIERRE 75.00 5. PHILLIPS, GARRET WINNER 66.50 6. GLINES, GABE SMITHWICK 62.00 7. LONG, JAKOB ENNING 48.00 8. BOWDEN, RANCE BELLE FOURCHE 46.50 9. STEVENS, CLAY ST. LAWRENCE 43.00 10. JOHNSON, KIMBERLY MUD BUTTE 42.00

Saddle Bronc

1. WEST, EASTAN NEW UNDERWOOD 85.00 2. ELSHERE, THAYNE HEREFORD 76.00 3. COSTELLO, CADE NEWELL 69.00 4. FAUSKE, GABRIEL WALL 64.50 5. ROGHAIR, ROPE ISABEL 55.00 6. FORD, JACKSON STURGIS 50.50 7. HUMBLE, TOARIN BELLE FOURCHE 44.50 8. WATERS, COLE PINE RIDGE 39.00 9. EISEMANN, HOLDEN GLENHAM 35.00 10. NELSON, CHRISTOPHER LAKE ANDES 29.00

Steer Wrestling

1. MOON, QUINN CREIGHTON 78.00 2. TALSMA, TERRAN SPRINGFIELD 70.00 3. GILBERT, GREY BUFFALO 70.00 4. GILBERT, GAGE CAMP CROOK 61.00 5. WILLIAMS, STRAN WALL 55.00 6. BREWER, BOBBY DUPREE 52.00 7. WEST, EASTAN NEW UNDERWOOD 48.00 8. LAMMERS, JIMMY ORIENT 47.00 9. TETRAULT, TREY MARTIN 37.00 10. DUNKELBERGER, COLT HURON 33.00

Team Roping

1. BOWDEN, RANCE BELLE FOURCHE 82.00 2. WEISHAAR, SERN BELLE FOURCHE 82.00 3. BELKHAM, PADEN BLUNT 61.00 4. PORCH, DALTON KADOKA 61.00 5. STODDARD, CADEN NORRIS 60.00 6. WEST, EASTAN NEW UNDERWOOD 60.00 7. GOURNEAU, TEAGAN PRESHO 59.00 8. HEATHERSHAW, MATTHEW QUINN 59.00 9. HARPER, DREW FAITH 47.00 10. HARPER, JESS FAITH 47.00 11. FRERICKS, CHASE FRANKFORT 43.00 12. JOHNSON, TYAN SISSETON 43.00 13. MILLAR, RYLE STURGIS 42.00 14. SABERS, CASON WHITEWOOD 42.00 15. JENSEN, JADON BELLE FOURCHE 37.00 16. JENSEN, JET BELLE FOURCHE 37.00 17. FITE, TEGAN HERMOSA 35.00 18. CROWSER, KALE NEW UNDERWOOD 35.00 19. HILGENKAMP, BRAND WALL 33.00 20. GERARD, COLTER EDGEMONT 33.00

Tiedown

1. GILBERT, GREY BUFFALO 71.00 2. FITE, TEGAN HERMOSA 63.00 3. GLINES, GABE SMITHWICK 55.00 4. HOFFMAN, TATE HIGHMORE 55.00 5. THORSTENSON, TREG LANTRY 53.00 6. HAMMERSTROM, CADE NEW UNDERWOOD 49.00 7. SPENCER, TRISTAN PIERRE 48.00 8. BELKHAM, PADEN BLUNT 44.00 9. PORCH, DALTON KADOKA 42.00 10. BLASIUS, BLAIR WALL 37.00

–South Dakota High School Rodeo Association