YOUR AD HERE »

Results: Western Junior Livestock Show

News |

Share this story

The 88th annual Western Junior Livestock Show was Oct. 7-11, 2025, in Rapid City, South Dakota on the Central States Fairgrounds.

Futurity Beef

  1. EC Blair, Butte

2. Jennings Pazour, Brule

3. Josie Tish, Pennington

4. Wyatt Enright, Custer

5. Daniel Kroupa, Brule

Futurity Breeding Heifer

  1. Josslynn Bahe, Butte

2. Colt Blair, Butte

3. Josie Johnson, McCook

4. EC Blair, Butte

5. Braxton Bahe, Butte

Zoey Ford, Open Market Beef champion. Jackie Rausch and Laura Lindblom | Courtesy photo
image-31

Open Market Beef

  1. Zoey Ford, Brookings

2. Makynna Heim, Jerauld

3. Shaelee Jensen, Hand

4. McQuade Beare, Hand

5. Makynna Heim, Jerauld

Champion bull – Jayna Blume. Jackie Rausch and Laura Lindblom | Courtesy photos
image-28

Bulls

  1. Jayna Blume,Hughes

2. Kadence Sievers,Hand

3. Kinsley Altena, Lincoln

4. Chad Stevens, Hand

5. Abby Goering, Hutchinson

Kiarra Lambert, Champion Breeding Heifer. Jackie Rausch and Laura Lindblom | Courtesy photo
image-30

Breeding Heifer

  1. Kiarra Lambert, Hyde

2. Makynna Heim, Jerauld

3. Rhett Blume, Hughes

4. Camden Anderson, Scottsbluff, NE

5. Jade Twedt, Lincoln

Paige Wasson, champion feeder steer. Jackie Rausch and Laura Lindblom | Courtesy photos
image-33

Feeder Steers

  1. Paige Wasson, Bon Homme

2. Jessie Coyle, Hand

3. Tucker Micheel, Beadle

4. Jennings Pazour, Brule

5. Baylor Pazour, Brule

Jacob Jung, Feeder Heifer. Jackie Rausch and Laura Lindblom | Courtesy photo
image-32

Feeder Heifers

  1. Jacob Jung, Edmunds

2. Abby Wasson, Bon Homme

3. Kenna Covey, Tripp

4. Jessie Coyle, Hand

5. Brody Thompson, Jerauld

Dairy

  1. Kasen McIntyre, Goshen, WY

2. Kasen McIntyre, Goshen, WY

3. Lindsey Thomas, Goshen, WY

4. Kasen McIntyre, Goshen, WY

5. Henry Paulson, Day

Riley Pankratz, Champion market lamb. Jackie Rausch and Laura Lindblom | Courtesy photos
image-29

Market Sheep

  1. Riley Pankratz, Turner

2. Riley Pankratz, Turner

3. Lucinds Mares, Philips, CO

4. Shaden Muller, Sully

5. Riley Pankratz, Turner

Market Swine

  1. Emerson Wirt, Turner

2. Emerson Wirt, Turner

3. Landon Wager, Potter

4. Callie Schaunaman, McIntosh, ND

5. Hunter Creech, Scottsbluff, NE

Breeding Swine

  1. Emerson Wirt, Turner

2. Landon Wager, Potter

3. Oliver Schmidt, Harlan, NE

4. Mackenzie Atherton, Day

5. Waelynn McCormick, Logan, CO

Share this story
News
See more