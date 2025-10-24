Results: Western Junior Livestock Show
The 88th annual Western Junior Livestock Show was Oct. 7-11, 2025, in Rapid City, South Dakota on the Central States Fairgrounds.
Futurity Beef
- EC Blair, Butte
2. Jennings Pazour, Brule
3. Josie Tish, Pennington
4. Wyatt Enright, Custer
5. Daniel Kroupa, Brule
Futurity Breeding Heifer
- Josslynn Bahe, Butte
2. Colt Blair, Butte
3. Josie Johnson, McCook
4. EC Blair, Butte
5. Braxton Bahe, Butte
Open Market Beef
- Zoey Ford, Brookings
2. Makynna Heim, Jerauld
3. Shaelee Jensen, Hand
4. McQuade Beare, Hand
5. Makynna Heim, Jerauld
Bulls
- Jayna Blume,Hughes
2. Kadence Sievers,Hand
3. Kinsley Altena, Lincoln
4. Chad Stevens, Hand
5. Abby Goering, Hutchinson
Breeding Heifer
- Kiarra Lambert, Hyde
2. Makynna Heim, Jerauld
3. Rhett Blume, Hughes
4. Camden Anderson, Scottsbluff, NE
5. Jade Twedt, Lincoln
Feeder Steers
- Paige Wasson, Bon Homme
2. Jessie Coyle, Hand
3. Tucker Micheel, Beadle
4. Jennings Pazour, Brule
5. Baylor Pazour, Brule
Feeder Heifers
- Jacob Jung, Edmunds
2. Abby Wasson, Bon Homme
3. Kenna Covey, Tripp
4. Jessie Coyle, Hand
5. Brody Thompson, Jerauld
Dairy
- Kasen McIntyre, Goshen, WY
2. Kasen McIntyre, Goshen, WY
3. Lindsey Thomas, Goshen, WY
4. Kasen McIntyre, Goshen, WY
5. Henry Paulson, Day
Market Sheep
- Riley Pankratz, Turner
2. Riley Pankratz, Turner
3. Lucinds Mares, Philips, CO
4. Shaden Muller, Sully
5. Riley Pankratz, Turner
Market Swine
- Emerson Wirt, Turner
2. Emerson Wirt, Turner
3. Landon Wager, Potter
4. Callie Schaunaman, McIntosh, ND
5. Hunter Creech, Scottsbluff, NE
Breeding Swine
- Emerson Wirt, Turner
2. Landon Wager, Potter
3. Oliver Schmidt, Harlan, NE
4. Mackenzie Atherton, Day
5. Waelynn McCormick, Logan, CO