Rodeo Rapid City

Rapid City, S.D., Jan. 27-Feb. 3

All-around cowboy: Eli Lord, $1,563, steer wrestling and team roping.

Bareback riding: 1. Tyler Nelson, 85.5 points on Burch Rodeo's Bubble Bath, $5,436; 2. David Peebles, 84.5, $4,167; 3. Orin Larsen, 84, $3,080; 4. Jessy Davis, 83, $1,993; 5. Chance Ames, 81, $1,268; 6. Shane O'Connell, 80.5, $906; 7. (tie) J.R. Vezain, Mason Clements, Colin Adams and Dantan Bertsch, 80, $317 each.

Steer wrestling: 1. Chason Floyd, 3.7 seconds, $3,237; 2. Kody Woodward, 4.0, $2,896; 3. Cameron Morman, 4.3, $2,556; 4. Sam Olson, 4.5, $2,215; 5. Kalane Anders, 5.0, $1,874; 6. Taz Olson, 5.6, $1,533; 7. John Franzen, 6.0, $1,193; 8. Jake Fulton, 6.3, $852; 9. Eli Lord, 8.0, $511; 10. Kyle Callaway, 8.3, $170.

Team roping: 1. Steven Duby/Evan Arnold, 5.0 seconds, $3,996 each; 2. Turner Harris/Ross Carson, 5.5, $3,576; 3. Jesse Sheffield/Derek Pake Younger, 5.7, $3,155; 4. Tyrell Moody/Rory Brown, 6.1, $2,734; 5. Will George/Trey Michaelis, 6.6, $2,314; 6. Tyler Thiel/Parker Murnion, 7.1, $1,893; 7. Cody Callaway/Clay Johnson, 7.5, $1,472; 8. Eli Lord/Justin Viles, 10.0, $1,052; 9. Kellan Johnson/Jhett Johnson, 10.3, $631; 10. Manny Egusquiza Jr./Levi Lord, 11.3, $210.

Saddle bronc riding: 1. Ty Manke, 86 points on Sutton Rodeos' South Point, $4,681; 2. Jesse Wright, 84, $3,589; 3. JJ Elshere, 82, $2,653; 4. Andy Clarys, 81, $1,716; 5. (tie) Jeremy Meeks and Kaden Deal, 80, $936 each; 7. Johnny Espeland, 79.5, $624; 8. Rusty Wright, 79, $468.

Tie-down roping: 1. Tyler Milligan, 8.5 seconds, $4,322; 2. (tie) Mike Johnson and Jake Pratt, 9.2, $3,640 each; 4. Dane Kissack, 9.3, $2,957; 5. Kade Kinghorn, 10.1, $2,502; 6. Kirk Robinson, 10.2, $2,047; 7. (tie) Taylor Santos and Rex Treeby, 10.3, $1,365 each; 9. Jordan Ketscher, 10.7, $682; 10. Joe Schmidt, 11.7, $227.

Barrel racing: 1. Bobbi Grann, 12.78 seconds, $4,063; 2. Ashley Day, 12.85, $3,250; 3. (tie) Emily Miller and Amy Jo Farella, 12.88, $2,336 each; 5. Sherrylynn Johnson, 13.05, $1,625; 6. Cindy Baltezore, 13.06, $1,219; 7. Tammy Watson, 13.08, $1,016; 8. Erin Williams, 13.09, $914; 9. Jessica Holmes, 13.11, $813; 10. Cathy Roesler, 13.12, $711; 11. Terri Kaye Kirkland, 13.16, $609; 12. (tie) Lisa Lockhart and Wendy Bechen, 13.18, $457 each; 14. Kaylee Gallino, 13.19, $305; 15. Jana Bean, 13.20, $203.

Bull riding: 1. Cole Elshere, 88 points on New Frontier Rodeo's Watermelon Crush, $4,456; 2. Roscoe Jarboe, 86, $3,416; 3. Bart Miller, 85.5, $2,525; 4. (tie) Jeston Mead and Brett Custer, 84, $1,337 each; 6. Brady Portenier, 82.5, $743; 7. Clayton Sellars, 82, $594; 8. Trevor Kastner, 80.5, $446.

Total payoff: $156,538. Stock contractor: Sutton Rodeos. Sub-contractors: New West Rodeo Productions, Summit Pro Rodeo, Bailey Pro Rodeo, Burch Rodeo and New Frontier Rodeo. Rodeo secretary: Jackie Higlin. Timers: Kim Sutton and Amy Muller. Announcers: Will Rasmussen and Wayne Brooks. Specialty acts: Keith Isley, Kelsey Trixie Chic's, Pipes Yule, Justin Rumford and Shelby Trixie Chic's. Bullfighters: Nathan Jestes, Josh Rivinius and Cooper Waln. Clowns/barrelmen: Justin Rumford and Keith Isley. Flankmen: Eric Jensen, Brice Sutton and Daniel Yellow Hawk. Chute boss: Brent Sutton. Pickup men: Mike Greenleaf, Donnie Moore and Tyler Robertson. Photographer: Jackie Jensen. Music directors: Joshua Hilton and Jersey Jake Ostrum III.

–PRCA