Powder River Angus Bull Sale

Date of Sale: Feb. 9, 2018

Location: Buffalo WY

TSLN Rep: Dixon Scott

Auctioneer: Mark McNamee

Averages:

126 Yearling Angus Bulls – $4,530

Lot 6, PRA Bordeaux 7207, sold to Bard Ranch of Wheatland, Wyoming for $9,000; 249 Windy 449 J V x PRA Ethelda Frontrunner 1297 #; BW 1.9 WW 61 YW 98 M 23.

Lot 2, PRA Aviator 768, sold to Bard Ranch for $8,750; Musgrave Aviator x PRA Cash Motive 513; BW -1 WW 62 YW 111 M 27.

Lot 60, PRA Cash 7233, sold to Rod Vinyard of Chugwater, Wyoming for $8,500; Styles Cash R400 x PRA Frontrunner Lead 0174; BW -.4 WW51 YW 89 M 18.

Lot 3, PRA Joe Canada 7208 sold to Ballek Land & Livestock of Clearmont, Wyoming for $8,000; K Bar D Joe Canada 18Y x PRA Juneau Onward 2239; BW 1.1 WW 58 YW 103 M 24.