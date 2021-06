SD High School Rodeo Finals Results, June 19, 2021

The top 4 in each event are nationals qualifiers.

Bareback riding

1. FORD, KASHTON , STURGIS, SD

2. FILIPEK, COOPER , RAPID CITY, SD

3. MOORE, DEVON, BRANDT, SD

4. REDER, REECE, FRUITDALE, SD

5. YELLOWHAWK, CHASE, BLUNT, SD

6. WOLFE, CAYDEN, BELLE FOURCHE, SD

7. MONTAGUE, KADE, NEW UNDERWOOD, SD

8. SHELLEY, COLTON, NISLAND, SD

9. VAN WELL, LOGAN, SELBY, SD

10. ROBERTSON, TEIGEN, NEW UNDERWOOD, SD

Barrel Racing

1. HAUGEN, LANDRY, STURGIS, SD

2. CORDES, PIPER, WALL, SD

3. STEVENS, LAYNI, ST. LAWRENCE, SD

4. WEST, JAYCIE, NEW UNDERWOOD, SD

5. ANDERS, JONNIE, ELM SPRINGS, SD

6. LARIVE, SHANIA, STURGIS, SD

7. CASPERS, TESSA, NEW UNDERWOOD, SD

8. HOWELL, SHYANNE, BELLE FOURCHE, SD

9. HECK, KENLEA, ISABEL, SD

10. JENSEN, JASMYN, BELLE FOURCHE, SD

Breakaway

1. HEATH, SAYDEE, COLOME, SD

2. HERREN, CHLOE, CROOKS, SD

3. HILGENKAMP, SIERRA, WALL, SD

4. MERRILL, T., WALL, SD

5. HUNTER, DEVIN, HURON, SD

6. WARD, MATAYA, FRUITDALE, SD

7. GERARD, KAITLIN, EDGEMONT, SD

8. MCGIRR, JAZZ, HURON, SD

9. STEVENS, LAYNI, ST. LAWRENCE, SD

10. HAUGEN, LANDRY, STURGIS, SD

Bull Riding

1. MOODY, MASON, LETCHER, SD

2. SHIPPY, RILEY, COLOME, SD

3. ELSHERE, THAYNE, HEREFORD, SD

4. WOODWARD, JESTYN, CUSTER, SD

5. BRADFORD, DYLAN, SELBY, SD

6. GLINES, GABE, SMITHWICK, SD

7. REDER, REECE, FRUITDALE, SD

8. RODENBAUGH, JACK, BOX ELDER, SD

9. GABE, CHAZZ, TIMBER LAKE, SD

10. SCHMIDT, RHONE, WHITE RIVER, SD

Boys’ Cutting

1. FORTUNE, CARTER, QUINN, SD

2. FULLER, TREY, FAITH, SD

3. STODDARD, CADEN, NORRIS, SD

4. ULLERICH, JACE, HUMBOLDT, SD

5. MEEKS, COLTER, HAY SPRINGS, NE

6. BELKHAM, PADEN, BLUNT, SD

7. GRIMES, JACKSON, KADOKA, SD

8. PHILLIPS, GARRET, WINNER, SD

9. SCHMIDT, RHONE, WHITE RIVER, SD

10. ROUTIER, BRADEN, BUFFALO, SD

Goat Tying

1. STEVENS, LAYNI, ST. LAWRENCE, SD

2. BRINK, ACELYN, NEWELL, SD

3. LAMMERS, PATRICIA, ORIENT, SD

4. MCCORMICK, MICHAELA, SALEM, SD

5. HUNTER, DEVIN, HURON, SD

6. CRAGO, KYLEE, BELLE FOURCHE, SD

7. MOUSEL, JOSIE, COLMAN, SD

8. RISSE, ISABEL, MARTIN, SD

9. HAUGEN, LANDRY, STURGIS, SD

10. WOODWARD, JESSICA, CUSTER, SD

Girls’ Cutting

1. HAIAR, ELIZABETH, RAPID CITY, SD

2. HAUGEN, LANDRY, STURGIS, SD

3. JOHNSON, KIMBERLY, MUD BUTTE, SD

4. MEYER, SOPHIA, RAPID CITY, SD

5. STEVENS, LAYNI, ST. LAWRENCE, SD

6. CRAGO, KYLEE, BELLE FOURCHE, SD

7. SCHILEY, MACY, MEADOW, SD

8. CRAGO, CHLOE, BELLE FOURCHE, SD

9. FULTON, JENNA, ST. LAWRENCE, SD

10. BOWDEN, KAYELEIGH, HURON, SD

Pole Bending

1. HAUGEN, LANDRY, STURGIS, SD

2. SHEARER, KELLYN, WALL, SD

3. LAMMERS, PATRICIA, ORIENT, SD

4. STEVENS, LAYNI, ST. LAWRENCE, SD

5. LANG, SHELBY, CHANCELLOR, SD

6. RETZER, KODI, LONG LAKE, SD

7. CASPERS, TESSA, NEW UNDERWOOD, SD

8. SKILES, TAYA, INWOOD, IA

9. HOWELL, SHYANNE, BELLE FOURCHE, SD

10. STROUP, TAYLEE, FORT PIERRE, SD

Reined Cow Horse

1. BRUNSCH, CADELL, PINE RIDGE, SD

2. GRIMES, JACKSON, KADOKA, SD

3. PETERSEK, LINKYN, COLOME, SD

4. HAUGEN, LANDRY, STURGIS, SD

5. PHILLIPS, GARRET, WINNER, SD

6. HEATH, SAYDEE, COLOME, SD

7. BACH, SAGE, FLORENCE, SD

8. KAUTZMAN, DAWSON, CAPITOL, MT

9. ULLERICH, JACE, HUMBOLDT, SD

10. GLINES, GARRETT, SMITHWICK, SD

Saddle Bronc

1. ELSHERE, TALON, HEREFORD, SD

2. WARD, RIDGE, MARTIN, SD

3. MARTIN, TRAYLIN, FAITH, SD

4. JONES, TAYSON, HOWES, SD

5. COSTELLO, CADE, NEWELL, SD

6. ELSHERE, THAYNE, HEREFORD, SD

7. LAUBACH, KADEN, CANTON, SD

8. HOOD, MASON, BURKE, SD

9. VARILEK, GARRETT, RAPID CITY, SD

10. REIS, BUSTER, RELIANCE, SD

Steer Wrestling

1/2 PETERSEK, LINKYN, COLOME, SD

1/2 GILBERT, GREY, BUFFALO, SD

3. GOOD, DENTON, LONG VALLEY, SD

4. KAUTZMAN, DAWSON, CAPITOL, MT

5. JONES, TAYSON HOWES, SD

6. SPENCER, TRISTAN, PIERRE, SD

7. SPRING, TEGUN, ENNING, SD

8. MOON, QUINN, CREIGHTON, SD

9. AMIOTTE, BRIDGER, WALL, SD

10. LEMMEL, LOGAN, WHITEWOOD, SD

Team Roping

1. FITE, TEGAN, HERMOSA, SD

1. NUTTER, RIO, RAPID CITY, SD

2. WALN, BODEY, MARTIN, SD

2. OLSON, TRACER, WHITE RIVER, SD

3. MERRILL, T., WALL, SD

3. HAMMERSTROM, CADE, NEW UNDERWOOD, SD

4. FUHRER, LAN, BELLE FOURCHE, SD

4. BOWDEN, RANCE, BELLE FOURCHE, SD

5. BURRESS, SAGE, ISABEL, SD

5. ROGHAIR, ROPE, ISABEL, SD

6. PAXTON, SULLY, ONIDA, SD

6. HOFFMAN, TATE, HIGHMORE, SD

7. GOURNEAU, TEAGAN, PRESHO, SD

7. FLOYD, TYSON, PRESHO, SD

8. CLEMENTS, MYLES, PHILIP, SD

8. HOSTUTLER, JESSE, MIDLAND, SD

9. JOHNSON, TATE, SISSESTON, SD

9. JOHNSON, TYAN, SISSETON, SD

10/11 HERREN, CHLOE, CROOKS, SD

10/11 HERREN, CONNER, CROOKS, SD

10/11 PHILLIPS, GARRET, WINNER, SD

10/11 SPENCER, TRISTAN, PIERRE, SD

Tiedown

1. PETERSEK, LINKYN, COLOME, SD

2. GOOD, DENTON, LONG VALLEY, SD

3. KAUTZMAN, DAWSON, CAPITOL, MT

4. FITE, TEGAN, HERMOSA, SD

5. NUTTER, RIO, RAPID CITY, SD

6. THORSTENSON, TREG, LANTRY, SD

7. PRICE, BRAYDEN, RED OWL, SD

8. WIENTJES, RAFE, ONIDA, SD

9. HOFFMAN, TATE HIGHMORE, SD

10. MOSER, TY, WOLSEY, SD