SDHSR: Results from Wall Regional Rodeo

1st Go

Bareback Riding: 1. Cooper Filipek Rapid City, 65.0

Barrel Racing: 1. Bridget Romey, Hot Springs, 17.068; 2. Shania Larive, Sturgis, 17.087; 3. Camri Elshere, Elm Springs, 17.133; 4. Keisha Rayhill, Martin, 17.195; 5. Acelyn Brink, Newell, 17.225; 6. Allison Clemetson, Keystone, 17.230; 7. Natalie Mccoy, Belle Fourche, 17.242; 8. Tessa Caspers, New Underwood, 17.290; 9. Jaycie West, New Underwood, 17.470; 10. Sidney Peterson, Sturgis, 17.493

Breakaway Roping: 1. Acelyn Brink, Newell, 2.860; 2. Jaicee Williams, Wall, 3.430; 3. Tessa Caspers, New Underwood, 4.110; 4. Isabel Risse, Martin, 4.200; 5. Kenadi Rising, Rapid City, 4.290; 6. Tarryn Petrak, Martin, 4.450; 7. Jessica Woodward, Custer, 4.660; 8. Kaitlin Gerard, Edgemont, 4.820; 9. Lexi Mccoy, Belle Fourche, 4.880; 10. Kassidy Caspers, New Underwood, 4.920

Bull Riding: 1. Jack Rodenbaugh Box Elder, 75.0; 2. Tristen Janis Kyle, 66.0; 3. Jhett Knight Rushville, Ne 65.0; 4. Kane Grant Whitewood, 61.0; 5. Jestyn Woodward Custer, 61.0

Boy’s Cutting: 1. Bodie Mattson Sturgis, 70.0; 2. Carter Fortune Quinn, 65.0

Goat Tying: 1. Sawyer Gilbert, Buffalo, 7.250; 2. Isabel Risse, Martin, 7.640; 3. Kassidy Sawvell, Quinn, 8.490; 4. Whitley Heitsch, Hermosa, 8.630; 5. Keisha Rayhill, Martin, 8.830; 6. Tarryn Petrak, Martin, 9.240; 7. Jaicee Williams, Wall, 9.270; 8. Miranda Brewer, Rapid City, 9.290; 9. Kylene Baker, Buffalo Gap, 9.330; 10. Kiara Brown, Whitewood, 9.660

Girl’s Cutting: 1. Whitley Heitsch, Hermosa, 71.0; 2. Jayton Mckay, Wall, 67.0; 3. Jordyn Buettner, Box Elder, 66.0; 4. Sawyer Gilbert, Buffalo, 64.0; 5. Elizabeth Haiar, Rapid City, 63.0; 6. Jessica Woodward, Custer, 62.0; 7. Jimmie Hunt, Faith, 61.0

Pole Bending: 1. Jaycie West, New Underwood, 20.969; 2. Allison Clemetson, Keystone, 21.059; 3. Jessica Woodward, Custer, 21.161; 4. Shania Larive, Sturgis, 21.206; 5. Sierra Hilgenkamp, Wall, 21.246; 6. Tessa Caspers, New Underwood, 21.264; 7. Bridget Romey, Hot Springs, 21.281; 8. Kassidy Caspers, New Underwood, 21.724; 9. Acelyn Brink, Newell, 21.759; 10. Laney Fanning, Martin, 22.148

Reined Cow Horse: 1. Jordyn Buettner, Box Elder, 129.5; 2. Jimmie Hunt, Faith, 127.0; 3. Traylin Martin, Faith, 126.5; 4. Kassidy Caspers, New Underwood, 114.0; 5. Sidney Peterson, Sturgis, 113.0

Saddle Bronc: 1. Clint Donaldson, Sturgis, 71.0; 2. Cash Wilson, Wall, 66.0; 3. Ridge Ward ,Martin, 62.0

Steer Wrestling: 1. Wynn Schaack, Wall, 6.180; 2. Garrett Brewer, Rapid City, 6.320; 3. Tegun Spring, Enning, 7.750; 4. Kolter Clark, New Underwood, 9.340; 5. Owen Perry, Rapid City, 15.900

Team Roping: 1. Tanner Fite/Wynn Schaack, Hermosa, 8.230 2. Rio Nutter/Bodie Mattson, Rapid City, 9.170 3. Tristan Hunter/Chance Grill, Ardmore, 13.630 4. Sawyer Gilbert/Nolan Smith, Buffalo, 15.140 5. Billy Cook/Sidney Peterson, New Underwood, 23.000 6. Bridger Amiotte/Cash Wilson, Wall, 25.

Tiedown: 1. Chance Derner, New Underwood, 9.610; 2. Thane Lockhart, Oelrichs, 10.170; 3. Tanner Fite, Hermosa, 11.000; 4. Rio Nutter, Rapid City, 11.230; 5. Nolan Smith, Rapid City, 11.750; 6. Tristan Hunter, Ardmore, 12.540; 7. Garrett Brewer, Rapid City, 12.940; 8. Bodie Mattson, Sturgis, 12.950; 9. Levi Glines, Chadron, Ne 13.620; 10. Kolter Clark, New Underwood, 15.610

2nd Go

Barrel Racing: 1. Wacey Brown, Piedmont, 16.462; 2. Tessa Caspers, New Underwood, 16.763; 3. Natalie Mccoy, Belle Fourche, 16.936; 4. Allison Clemetson, Keystone, 17.078; 5. Jaycie West,, New Underwood, 17.175; 6. Bridget Romey, Hot Springs, 17.189; 7. Shelby Ruland, Wall, 17.397; 8. Kassidy Caspers, New Underwood, 17.404; 9. Merika Dirk, Rapid City, 17.531; 10. Sierra Hilgenkamp, Wall, 17.580

Breakaway Roping: 1. Carissa Dawn Louden, Martin, 2.940; 2. Sierra Hilgenkamp, Wall, 3.240; 3. Jaicee Williams, Wall, 3.250; 4. Jaycie West, New Underwood, 3.840; 5. Sidney Peterson, Sturgis, 3.950; 6. Tessa Caspers, New Underwood, 4.010; 7. Kenadi Rising, Rapid City, 4.470; 8. Tatum Lauing, Oral, 4.510; 9. Kassidy Sawvell, Quinn, 4.560; 10. Kassidy Caspers, New Underwood, 12.790

Bull Riding: 1. Jack Rodenbaugh, Box Elder, 72.0; 2. Jestyn Woodward, Custer, 70.0; 3. Jhett Knight, Rushville, Ne 65.0; 4. Tristen Janis, Kyle, 63.0; 5. Beau Austin, White Owl, 56.0

Boy’s Cutting: 1. Bodie Mattson, Sturgis, 70.0; 2. Carter Fortune, Quinn, 69.0

Goat Tying: 1. Sawyer Gilbert, Buffalo, 7.550; 2. Isabel Risse, Martin, 7.880; 3. Acelyn Brink, Newell, 8.050; 4. Allison Clemetson, Keystone, 8.320; 5. Jessica Woodward, Custer, 8.330; 6. Tatum Lauing, Oral, 8.550; 7. Kylene Baker, Buffalo Gap, 9.150; 8. Kassidy Sawvell, Quinn, 9.320; 9. Camri Elshere, Elm Springs, 9.360; 10. Tarryn Petrak, Martin, 9.970

Girl’s Cutting: 1. Sawyer Gilbert, Buffalo, 72.0; 2. Elizabeth Haiar, Rapid City, 71.0; 3. Whitley Heitsch, Hermosa, 70.0; 4. Jayton Mckay, Wall, 67.0; 5. Sidney Peterson, Sturgis, 64.0; 6. Jimmie Hunt, Faith, 61.0

Pole Bending: 1. Jessica Woodward, Custer, 20.702; 2. Bridget Romey, Hot Springs, 21.015; 3. Tessa Caspers, New Underwood, 21.123; 4. Kellyn Shearer, Wall, 21.203; 5. Keisha Rayhill, Martin, 21.632; 6. Allison Clemetson, Keystone, 21.651; 7. Wacey Brown, Piedmont, 21.676; 8. Samantha Hubert, New Underwood, 22.244; 9. Natalie Mccoy, Belle Fourche, 22.251; 10. Shelby Ruland, Wall, 22.402

Reined Cow Horse: 1. Kassidy Caspers, New Underwood, 133.0; 2. Sidney Peterson, Sturgis, 132.5; 3. Bodie Mattson, Sturgis, 132.0; 4. Traylin Martin, Faith, 129.0; 5. Jimmie Hunt, Faith, 128.5; 6. Jordyn Buettner, Box Elder, 123.0

Saddle Bronc: 1. Clint Donaldson, Sturgis, 71.0; 2. Malcom Heathershaw, Quinn, 67.0; 3. Cash Wilson, Wall, 67.0; 4. Talon Elshere, Hereford, 61.0; 5. Traylin Martin, Faith, 58.0

Steer Wrestling: 1. Bodie Mattson, Sturgis, 4.910; 2. Logan Lemmel, Whitewood, 7.600; 3. Wynn Schaack, Wall, 10.530; 4. Tegun Spring, Enning, 11.630; 5. Owen Perry, Rapid City, 16.090

Team Roping: 1. Laska Ward/Ridge Ward, Martin, 10.520 2. Chance Derner/Thane Lockhart, New Underwood, 13.860 3. Rio Nutter/Bodie Mattson, Rapid City, 15.100 4. Bridger Amiotte/Cash Wilson, Wall, 17.260 5. Kylene Baker/Bridget Romey, Buffalo Gap, 23.580 6. Tanner Fite/Wynn Schaack, Hermosa, 30.

Tiedown: 1. Tanner Fite, Hermosa, 9.210; 2. Wynn Schaack, Wall, 10.290; 3. Thane Lockhart, Oelrichs, 11.390; 4. Rio Nutter, Rapid City, 14.830; 5. Traylin Martin, Faith, 15.610; 6. Garrett Glines, Chadron, Ne 16.400; 7. Chance Derner, New Underwood, 18.010; 8. Nolan Smith, Rapid City, 20.460; 9. Tristan Hunter, Ardmore, 22.740; 10. Jade Byrne, Martin, 34.730

–Wall Regional Rodeo