South Dakota State FFA Degrees Awarded

BATH, S.D. – 319 South Dakota FFA members will be recognized for receiving their State FFA Degree at the 96th South Dakota State FFA Convention, Friday April 19th, 2024, at 4:00 pm. Join us in helping them celebrate! You can also watch the convention live at http://www.sdaged.org , Newscenter1.tv, and ConnectCenter1.tv and KAUN TV stations.

The State FFA Degree is the highest degree of membership conferred by the South Dakota FFA Association. The requirements for this degree include:

● Having earned and productively invested at least $1,000 or worked at least 300 hours in excess of scheduled class time, or a combination thereof, in a Supervised Agricultural Experience program.

● Demonstrated leadership ability by performing ten procedures of Parliamentary Law, giving a six-minute speech on an agriculture or FFA-related topic, and serving as an officer, committee chairperson, or participating member of a chapter committee.

● Have completed at least 25 hours of community service.

As a special project of the SD FFA Foundation, South Dakota FFA members will receive the golden charm of the State Degree and a framed certificate, thanks to the following sponsors: Todd & Barbara Powell; Barry & Jenny Jacobson; The Jacobson Group, LLC; West Central FFA Alumni; Rechelle & Eric Dissing; Dan Streff Family; Sandy Osterday; CharLee Bachman; Kent Buchholz; Noelle & Andrew Swanson; Kevin & Amber Blagg; Steven Zemlicka; Myles & Mercedes Snedeker; Red River Farm Network; Dacotah Diamond Auctions and Equipment; Jeff & Beth Vanderwal; Peterson Livestock; First PREMIER Bank; Lance & Shirley Howe; Wyatt &

Zana DeJong; Dani Herring; Stella Nagel; Olson Family; Brad & Trixie Grill; Dawnwind Dairy Goats and Wendy Mortenson Agency.

The 319 FFA members who received their State FFA Degree are:

Wolsey-Wessington

Tierney Breen

Mercedez French

Kate Hamilton

Payton Kemnitz

Kelsie Roberts

Grant Timm

Winner

Bailey Rae Fairbanks

Wilmot

Julia Anderson

Paige Johnson

Willow Lake

Shelby Lynn Anderson

Macy Jo Bochek

Jalen Rose Hohm

Ryder Cavid Juntunen

Jonah Michael Loppnow

Emma Ramona Peterson

James Robert Poppen

West Central

Jazelle Jarding

Jude Jarding

Sydney Neel

Lexi Nichols

Jocelyn Nison

Kelsey Vockrodt

Wessington Springs

Garett Anson

Raylee Fagerhaug

Troy Fastnacht

Carter Gaikowski

Alyssa Grohs

Hannah Heezen

Abigail Kolousek

Blake Larson

Avery Orth

Carissa Scheel

Caroline Witte

Wall

Quinn Moon

Viborg-Hurley

Jenner Menezes

Gia Miller

Devin Sayler

Paisley Skonhovd

Bailey Weegar

Tri-Valley

Brody Ahlquist

Brady Braaten

Sam Carlson

Colby Carruthers

Hunter Jay Foster

Tyler Dean Groenewold

Jayda Hanson

Ella Leiseth

Nolan Schmidt

Alexis Lynn Weinacht

Sully Buttes

Lily Paxton

Logan Severson

Cayden Hilger

Addison Chicoine

Sturgis

Ben Storm

Mary Vallette

Brenna Whitford

Sisseton

Hunter Biel

Hunter Hanson

Tosten Myrum

Kyra Nilson

Rachel Richards

Sioux Valley

Jacob Post

Ashlyn Paige Tangen

Shanna Bakken

Ava Vande Weerd

Scotland

Katelyn Jonas

Kade Odens

Katelyn Rempfer

Patience Starwalt

Kalley VItek

Redfield

Benson Beckler

Elden Blume

Lilly Blume

Grady Fey

Chase Frericks

Evan Jaton

Justin Ratigan

Kevin Weller

Rapid City Stevens

Kaiva Coleman

Ethan Hendrix

Elliot Hendrix

Rapid City Central

Tyle Bento

Platte-Geddes

Hadley Marie Hanson

Skyler Lee Hanten

Hannah Lee Kirsch

Harper Jean Kirsch

Abbi Jo Larson

Baleigh Mae Nachtigal

Tristen Phillip Petrik

Emerson Jean Ringling

Garret Lee Varilek

Philip

Amya Camp

Dane Daly

Sarah Huston

Colden Kramer

Josie Menzel

Kiara Perkins

Asher Peterson

Tara Schofield

Tyan Schofield

Alex Skow

Leah Staben

Parkston

Grace Lindeman

Parker

Levi Berens

Joni Dykstra

Vanessa Dunkelberger

Anna Ebeling

Andrew Even

Natalie Haase

Zach Hofer

Parker Lessman

Shelby Pankratz

Carter Ross

Cash Voegele

Levi Wieman

Northwestern Area

Courtney Decker

Zachary Fishbach

Richard Larson

Nathan Melius

Tyanne Osterkamp

Newell

Kimberly Johnson

Montrose

Carter Jandl

Kellen Kueter

Kailey Thompson

Kayla Marie Vander Woude

Mitchell

Ally Henkel

Marlena Retzlaff

Kallie Volk

Miller

Treyton Anson

Paton Coyle

Hagen Fritzsche

Teagan Foreman

Maya Howard

Sabrah Morris

Alex Schmuacher

Landon Wagner

Tanner Wallman

Milbank

Raul Berrones Pedraza

Nicholas Fonder

Landon Novy

Brooke Schwagel

Cailey Sime

Avery VanOverbeke

Grace Weston

McCook Central

Owen Alley

Ryan Blagg

Kaizha Blase

Jase Heumiller

Isabela Jimenez

Paul Kaffar

Vivian Koepsell

Carter Randall

Will Rotert

Noah Schnee

Derek Schock

Marah Schock

Grace Stoffel

Haden Stoffel

Abby Wagner

Madison Central

Manuel Joseph Decastro III

Ryker Chris Johnke

Kathryn Klien

Lennox Sundstrom

Abigayle Eitreim

Callie Hammerstrom

Jensen Hoefert

Karin Sweeter

Lemmon

Dillon Cole

Logan Dreiske

Trevor Ellingson

Emily Faughn

Casey Fogerty

Shannon Gebhart

Krystal Jordan

Allie Kohn

Tevyn Lutz

Kelly Lynch

Toree Maher

Thadeus Odell

Sawyer Thompson

Lake Preston

Andru Andrews

Maddison Rieck

Kimball

Luke Leheska

Iroquois

Nathan Enninga

Rebecca Bich

Huron

Peyton Bischoff

Kayeleigh Bowden

Chloe Culver

Holden Hegg

Elizabeth Heinen

Tatum Peterson

Makenzie Siemonsma

Howard

Karsyn Joel Feldhaus

Kolt Lloyd Koepsell

Jaxon Robert Beyer

Zachary Connor

Ashlyn Paige Podhradsky

Rebecca Sue Feldhaus

Taylor Marie Riesch

Faith Genzlinger

Hailey Kizer

Hoven

Madison Hoerner

Hot Springs

Elizabeth Davis

Terry Hammel

Erin Osmotherly

Kyle Sanders

Hanna Sletto

Hitchcock-Tulare

Presley Binger

Harlee Nielson

Brendan Nowell

Weston Wagner

Kaleb Watson

Jesse Woodward

Harrisburg

Kendrick Droppers

Spencer Enstad

Owen Murphy

Erika Starr

Groton

Cadence Feist

Faith Fliehs

Layne Hanson

Jayla Jones

Hannah Monson

Logan Ringgenberg

Emma Schinkel

Ashlyn Sperry

Lexi Osterman

Ava Wienk

Gettysburg

Tanner Eide

Alexis Genzler

Garrett Zeigler

Garretson

Hannah Frewaldt

Cash Pullman

Freeman

Ava Andersen

Rylie Gossen

Riley Knittel

Emily Knodel

Kaytlin Pankratz

Blake Stahl

Florence

Madelyn Caulfield

Faulkton

Parker Bode

Leah Grabinski

Olivia Hadrick

August Kopecky

Carter Schulte

Kelli Stoecker

Ethan

Michael Freeman

Elkton

Kylie Ramlo

Edmunds Central

Grant Fischer

Doland

Jodyn Bawek

Cameron Noethlich

Mason Tschetter

DeSmet

River Hornig

Connor Johnson

Trace D. Van Regenmorter

Edger Wilkinson

Dell Rapids

Audrey Cox

Luke John Gereats

Colome

Joseph Thomas Laprath

Clark

Aaron Zemlicka

Brianna Dale

Collin Gaikowski

Jack Helken

Connor Mudgett

Christian Ramirez

Chester Area

Makaylyn Borecky

Fred Robert Fedeler

Lily Fods

Mikayla Iverson

Madilynn Marie Kenton

Cadence Olivier

Lauren Elizabeth Ann

Roberts

Brayden James Schut

Centerville

Denver Anderson

Addyson Brandsrud

Charleigh Walters

Canton

Chezaray Martinez

Andrea Miller

Jordan Van De Stroet

Buffalo Christian

Weston VanDerVliet

Brookings

Cassie Fenske

Aryana Nelson

Andrew Dammen

Joseph Fitzpatrick

Braeden Stadler

Bridgewater-Emery

Alexis Mae Golder

Carter Jay Hofer

Jase Kenneth Einar Kayser

Cash Daniel Lehrman

Zachary Craig Tuschen

Victoria Jalyn VanSickle

Jade Rebecca Weber

Bowdle

Brady Beitelspacher

Dakota Jensen

Mackenzie Kaiser

Bon Homme

Braden Beran

Chapin Cooper

Cheyenne Cox

Greeley Goeden

Erica Guthmiller

Bryce Hauck

Brock Kotalik

Gracie Pechous

Beresford

Joseph Anderson

Cole Boden

Tessa Henderson

Halle Livingston

Ryan Sveeggen

Cassandra Twedt

Robert Watkins

Belle Fourche

Carter McKenna

Trey Smeenk

Brenna Leitner

Anika Main

Arianna Richter

Kyha Trainor

Mataya Ward

Arlington

Riley Miler

Jodessa Wiehr

Malachi Wright

Andes Central

Riata Bultje

Alcester-Hudson

Aidan Cole



About the South Dakota FFA

As part of the National FFA Organization, the South Dakota FFA Association encompasses 111 FFA chapters with 6,347 South Dakota FFA members. The National FFA Organization is a national youth organization of 945,988 student members as part of 9,163 local FFA chapters in all 50 states, Puerto Rico and the Virgin Islands. FFA strives to make a positive difference in the lives of students by developing their potential for premier leadership, personal growth and career success through agricultural education.

The SD FFA Foundation provides an avenue of funding for the SD FFA Association as they build leaders, grow communities and strengthen agriculture. To discover more about the South Dakota FFA Association or the South Dakota FFA Foundation, visit them both at http://www.aged.sdstate.edu or on Facebook or Twitter.