 Wyoming State High School Rodeo Finals | TSLN.com

Wyoming State High School Rodeo Finals

Pole Bending

1. Shay Hough, Gillette

2. Ellie Bard, Sheridan

3. Amber Salazar, Craig, CO

4. Sage Kohr, Gillette

Alt. Halle Hladky, Gillette

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–Wyoming High School Rodeo