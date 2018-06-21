Wyoming State High School Rodeo Finals
June 21, 2018
Pole Bending
1. Shay Hough, Gillette
2. Ellie Bard, Sheridan
3. Amber Salazar, Craig, CO
4. Sage Kohr, Gillette
Alt. Halle Hladky, Gillette
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–Wyoming High School Rodeo