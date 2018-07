National High School Finals Results – final standings, July 22, 2018

Barrel Racing Average

1. Amanda Butler, Payson, Utah, 52.139

2. Bradi Good, Abilene, Texas, 52.341

3. Justine Elliott, Lacombe, Alberta, Can., 52.353

4. Kenna Hayes McNeill, Hobbs, N.M., 52.42

5. Kamryn Carlsen, Neola, Utah, 52.641

6. Jayde Wamel, Mesilla, N.M., 52.649

7. Grace Hill, Peyton, Colo., 52.881

8. Shai McDonald, Gardiner, Mont., 52.952

9. Kinlee Kellett, Plain City, Utah, 52.957

10. Abby Hepper, Keene, N.D., 53.009

11. Morgan Feltham, Waleska, Ga., 53.039

12. Callie Keaton, Anderson, Mo., 53.068

13. Paige Jones, Wayne, Okla., 53.074

14. Millie Frey, Eunice, La., 53.093

15. Abigail Gay, Stamping Ground, Ky., 53.147

16. Shayla Howell, Belle Fourche, S.D., 53.299

17. Lyric Strzepek, Ardmore, Alberta, Can., 53.521

18. Brooke Wilson, Augusta, Mont., 53.821

19. Maddie Hall, Middleton, Idaho, 58.497

20. Merrill Mundy, Lakeland, Fla., 59.959

21. Karli Cowie, Mankota, Saskatchewan, Can., 35.597

22. McKenna Coronado, Kanarraville, Utah, 35.626

23. Sheyenne Lincoln, Pearce, Ariz., 35.659

24. Lauren Topp, Grace City, N.D., 35.676

25. Beau Peterson, Council Grove, Kan., 35.706

26. Cashen Turner, Edmond, Okla., 35.728

27. Nevada Dynneson, Osoyoos, British Columbia, Can., 35.783

28. Syd Bottom, Cheyenne, Okla., 35.784

29. Jacqueline Lucas, Jordan, Minn., 35.79

30. Jorie Harwell, Moriarty, N.M., 35.843

31. Julia Starzinski, Phoenix, Ariz., 35.88

32. Austyn Tobey, Bemidji, Minn., 35.892

33. Elle Eagles, Florence, Colo., 35.893

34. Haley Jones, Greenville, Fla., 35.922

35. Logan Resch, Maple Creek, Saskatchewan, Can., 35.943

36. Peyton McKinley, Las Cruces, N.M., 35.961

37. Sage O'Loughlin, Yamhill, Ore., 35.988

38. Grace Hasler, Columbus, Ind., 35.995

39. Lizzie Stewart, Exeter, Calif., 36.023

40. Julia Johnson, Tenino, Wash., 36.03

41. Cassidy Corta, Bancroft, Idaho, 36.065

42. Megan Smith, Fort St. John, British Columbia, Can., 36.067

43. Audrey Kennelly, Blandinsville, Ill., 36.114

44. Reagan Humphries, Lincolnton, N.C., 36.121

45. Claire Harvey, Beaver Springs, Pa., 36.165

46. Chaley Hext, Canadian, Texas, 36.182

47. Paige Dawson, Burton, Texas, 36.216

48. Baily Coombs, Wellington, Colo., 36.266

49. Quincy Squair, Clyde, Alberta, Can., 36.274

50. Aubrey Matheson, Winthrop, Ark., 36.296

51. Brie Wells, LeMars, Iowa, 36.332

52. Myah Manning, Myakka City, Fla., 36.338

53. Elisabeth Deming, Bellingham, Wash., 36.344

54. Jenna Houseman, Canby, Minn., 36.347

55. Rayme Jones, Lamesa, Texas, 36.349

56. Bailee Russell, Hartville, Mo., 36.377

57. Amy Bowditch, Sylvania, Saskatchewan, Can., 36.418

58. Jennie Martinez, Chandler Heights, Ariz., 36.422

59. Mikayla Joh Almond, Olin, N.C., 36.452

60. Jacqueline Nichols, Queen Creek, Ariz., 36.501

61. Kaitlyn Ricke, Lawton, Iowa, 36.505

62. Lauren Booty, Osyka, Miss., 36.535

63. Dally Goemmer, Battle Mountain, Nev., 36.537

64. Annie Grace McElhannon, Bethlehem, Ga., 36.538

65. Sarah Booty, Osyka, Miss., 36.557

66. Lexie Lowery, Burwell, Neb., 36.61

67. Laura Coflin, Pukalani, Hawaii, 36.631

68. Corley Jo Raper, Gardnerville, Nev., 36.635

69. Caroline Crawford, Lambert, Miss., 36.657

69. Olivia Merrigan, Minooka, Ill., 36.657

71. Shana Froshaug, Minton, Saskatchewan, Can., 36.678

72. Presley Smith, Denham Springs, La., 36.752

73. Kerri Stein, Scottsville, N.Y., 36.77

74. Cheyenne Gubert, Hungerford, Texas, 36.78

75. Jessa McNabb, Esterhazy, Saskatchewan, Can., 36.858

76. Savannah Mullis, Hilliard, Fla., 36.859

77. Sarah Butler, Monrovia, Md., 36.9

78. Jacie Steed, Plymouth, Utah, 36.949

79. Colby Robertson, Birch Run, Mich., 36.951

80. Ashley Henderson, Pensacola, Fla., 36.996

81. Riata Goemmer, Battle Mountain, Nev., 37.108

82. Jessica Childs, Davison, Mich., 37.114

83. Kylie Ast, Conway Springs, Kan., 37.137

84. Sydney Adamson, Cody, Neb., 37.155

85. Vanessa Caverly, Penticton, British Columbia, Can., 37.174

86. Bailey Kuntz, Johns Island, S.C., 37.208

87. Georgia Caroline Kay, Piedmont, S.C., 37.243

88. Tessa Smith, New London, Iowa, 37.358

89. Shelbi Rice, Natural Dam, Ark., 37.394

90. Shalynn Rae Meador, Tipton, Mo., 37.461

91. Calli Kaufman, Olympia, Wash., 37.486

92. Payton Dawn, Amaranth, Ontario, Can., 37.529

93. Leah Jackson, Poplar Bluff, Mo., 37.54

94. Paige Grabitske, Sparta, Wis., 37.563

95. Morgan Carson, Blackfoot, Idaho, 37.597

96. Sarah Craver, Mocksville, N.C., 37.613

97. Rayne Royals, Lumberton, Miss., 37.617

98. Sally Ball, Max Meadows, Va., 37.777

99. Abbie Austin, Floyds Knobs, Ind., 37.815

100. Emily Turner, Lake Wales, Fla., 38.254

101. Tara Bascom, Pennsylvania Furnace, Pa., 38.421

102. Abigail Chicoski, Fultonville, N.Y., 38.43

103. Jenna Stapp, West Milford, N.J., 38.514

104. Madison Deck, Crab Orchard, W.V., 38.644

105. Darby Conrad, Washington Boro, Pa., 38.694

106. Lauren Parent, Cool Ridge, W.V., 38.98

107. Fallon Goemmer, Amissville, Va., 39.077

108. Alexia Hess, Arcanum, Ohio, 39.21

109. Ashleigh Clukey, Robertsdale, Ala., 39.868

110. Lexie Hollingshead, Moosomin, Saskatchewan, Can., 40.096

111. Shay Hough, Gillette, Wyo., 40.333

112. Pamela Jimenez, Cuauhtemoc, Chihuahua, Mex., 40.348

113. Reagan Tebb, Sundre, Alberta, Can., 40.407

114. Samantha Kerns, Haines, Ore., 40.482

115. Raven Clagg, Fredericktown, Ohio, 40.49

116. Melissa Quiroga, Cienega de Flores, Nuevo León, Mex., 40.501

117. Rhiannon Snow, Dobson, N.C., 40.58

118. Sydney Maher, Timber Lake, S.D., 40.669

119. Kinlie Brennise, Craig, Colo., 40.68

120. Hope Luttrell, Prineville, Ore., 40.721

121. Cheyanne Carl, Ballantine, Mont., 40.807

122. Maddie Fantaskey, Worland, Wyo., 40.81

123. Emma Rakes, Mocksville, N.C., 40.846

124. Jaiden Mahoney, Heppner, Ore., 40.944

125. Wacey Brown, Piedmont, S.D., 40.998

126. Libby Berger, Udall, Kan., 41.024

127. Katie McKay, Okeechobee, Fla., 41.037

128. Shanna Bailey, Lakeside, Neb., 41.044

129. Holli Covey, Rossville, Ga., 41.062

130. Hannah Griffis, Texarkana, Texas, 41.271

131. Rachelle McCannell, Pierson, Manitoba, Can., 41.306

132. Ella Hager, Snohomish, Wash., 41.357

133. Jamie Stackhouse, Mt. Ayr, Iowa, 41.448

134. Lexy Petro, New Palestine, Ind., 41.458

135. Sage Thomas, Markle, Ind., 41.494

136. Trista Hovde, Sidney, Mont., 41.505

137. Ashley Austin, Zachary, La., 41.529

138. Cashae McGee, Rhame, N.D., 41.548

139. Aimee Getgen, Etters, Pa., 41.611

140. Shayne Mallory, Miller, Mo., 41.619

141. Shayne Vallone, Ballston Spa, N.Y., 41.631

142. Bailey Witt, Valentine, Neb., 41.669

143. Kaitlyn Harwell, Artesia, N.M., 41.727

144. Lexi Huffman, Sistersville, W.V., 41.734

145. Kaysie Burgess, Shreveport, La., 41.735

146. Olivia White, Wilkinson, Ind., 41.932

146. Maddie Eager, Mendota, Ill., 41.932

148. Hannah Cohoon, Sunderland, Ontario, Can., 42.025

149. Larrya Stegall, Lexington, Tenn., 42.052

150. Kenzie Cook, Barnwell, S.C., 42.148

151. Lily Welden, Uniontown, Ky., 42.188

152. Brooke Haller, Effingham, Ill., 42.196

153. Rio Belle Flaharty, El Dorado, Kan., 42.209

154. Riley Shetron, Newville, Pa., 42.24

155. Caity Palmer, Dungowan, New South Wales, Aus., 42.706

156. Clare Gower, Reisterstown, Md., 42.879

157. Claudia Hickey, Blackstock, Ontario, Can., 43.337

158. Callie Helmeczi, Esterhazy, Saskatchewan, Can., 43.801

159. Tyler Palmer, Murrurundi, New South Wales, Aus., 43.927

160. Tori Kitson, Sterling, Alaska, 45.08

161. Larissa Getten, Harlem, Mont., 45.343

162. Kylie Conner, Welsh, La., 45.42

163. Jerikah Valencia-Gomes, Ewa Beach, Hawaii, 45.607

164. Sadie Shake, Buena Vista, Colo., 45.715

165. Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 45.765

166. Stevie Scott-Smith, Washoe Valley, Nev., 46.016

167. Camela Haalilio, Kealakekua, Hawaii, 46.324

167. Ayvree Smith, Lower Lake, Calif., 46.324

169. Jayce Blake, Reno, Nev., 46.348

170. Cody Dowell, Olive Branch, Miss., 46.418

171. Sam Vallone, Ballston Spa, N.Y., 46.571

172. Felicia McKnew, Friendship, Md., 46.582

173. Vanessa Pineda, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mex., 46.614

174. Josi Bishop, Westby, Wis., 46.723

175. Alyssa Kaycee Griffiths, Syracuse, Ind., 46.747

176. Jessica Krambeer, Rolling Hills Estate, Calif., 47.394

177. Nina Rubis, Glen Allen, Va., 49.327

178. Coryssa Silva, Kalaheo, Hawaii, 51.616

179. Chloe Meyers, Cream Ridge, N.J., 52.083

180. Bekah Tschanz, Beldenville, Wis., 52.171

181. Jimi Dawn Swallow, Buffalo Gap, S.D., 52.839

182. Sage Kohr, Gillette, Wyo., 17.423

183. Kassie Carpenter, Mason, Tenn., 18.2

184. Logan Westmoreland, Rocheport, Mo., 18.336

185. Raquel Marchiel, Salmon Arm, British Columbia, Can., 18.559

186. Olivia Butler, Mondovi, Wis., 18.662

187. Carly Buchholz, Mondovi, Wis., 18.838

Bareback Riding Average 1. Daylon Swearingen, Piffard, N.Y., 229

2. Keenan Hayes, Hayden, Colo., 225

3. Cooper Bennett, Roosevelt, Utah, 223

4. Dillon Young, Holden, Mo., 216

5. Waylon Bourgeois, Church Point, La., 209

6. Kolt Dement, Rusk, Texas, 207

7. Jake Kesl, Tendoy, Idaho, 205

8. Donny Proffit, Diamondville, Wyo., 197

9. Brent Applegarth, Yuba City, Calif., 195

10. Ethan Mazurenko, Thorhild, Alberta, Can., 194

11. Ben Kramer, Towner, N.D., 189

12. Nick Pelke, Mondovi, Wis., 185

13. Stetson Bierman, Hidalgo, Ill., 181

14. Gauge McBride, Kearney, Neb., 177

15. Riggen Myers, Baggs, Wyo., 172

16. Sam Wigans, Goldfield, Iowa, 163

17. Beau Southern, Malta, Idaho, 132

18. Tucker Depew, Pingree, N.D., 130

19. Dean Thompson, Altamont, Utah, 126

20. Nickolas Henry, Bakersfield, Calif., 112

21. Trey Seevers, Cairo, Neb., 111

22. Cody Cole, Warroad, Minn., 99

23. Luke Thrash, Bastrop, La., 96

24. Tyler Bundy, Alamo, Nev., 94

24. Sebastian Hotalen, Belgrade, Mont., 94

26. JC Austin, New Boston, Ill., 88

27. Zeke Holcomb, New Harmony, Utah, 86

28. Payton Lackey, Blanco, Texas, 74

29. RyLee Heath, Okanogan, Wash., 70

30. Dalton Boyd, Vanderpool, Texas, 65

31. Matt Tuni, Dennehotso, Ariz., 62

32. Drake Taysom, Overland Park, Kan., 60

32. Joe Alaniz, Jr., Faith, S.D., 60

32. JD Spivey, Haslet, Texas, 60

35. Myles Carlson, Evanston, Wyo., 59

36. Kaden Clark, Black Hawk, S.D., 57

37. Tyler Smith, New Plymouth, Idaho, 56

38. Colt Eck, Redfield, Kan., 53

38. Tanner Berger, Mandan, N.D., 53

40. Dillon Jacobs, Glendale, Utah, 52

41. Creede Guardamondo, Avondale, Colo., 51

41. Ty Pope, Garnett, Kan., 51

43. Ethan Frasier, Ashland, Mont., 50

44. Brice Patterson, Bozeman, Mont., 49

45. Stephen Graefen, Dwight, Ill., 45

46. Pacer Quire, Prineville, Ore., 23

Boys Cutting Average 1. Carson Ray, Groveton, Texas, 448

2. Reuben Mendenhall, Edmond, Okla., 441

3. Austin Christensen, Laverne, Okla., 436.5

4. Tate Cranney, Oakley, Idaho, 435

5. Tice Hiner, Walla Walla, Wash., 434

6. Judd Grover, Cresco, Iowa, 433.5

7. Justin Schuette, Lincoln, Calif., 432.5

8. Carson Wetsel, Richmond, Texas, 428.5

9. Duncan Mackenzie, Baker City, Ore., 426.5

10. Kasen York, Saratoga, Wyo., 426

11. Ben Mitchell, Twin Butte, Alberta, Can., 425

12. Cooper Crago, Belle Fourche, S.D., 423.5

13. Henry Dean, Glenwood, Iowa, 423

13. Bodie Mattson, Sturgis, S.D., 423

15. Jaden Tree, Mt. Pleasant, Utah, 418.5

16. Cole Christensen, Logandale, Nev., 415.5

17. Cooper Mendenhall, Edmond, Okla., 411

17. Brendan Bennett, Notrees, Texas, 411

19. Gage Gardiner, Ashland, Kan., 409

20. Jack Christensen, American Fork, Utah, 404.5

21. Colton Stuva, Fontanelle, Iowa, 283

22. Hagen Wallace, Marsing, Idaho, 282.5

23. Clate Harwell, Artesia, N.M., 282

23. Caydon Roshau, Bismarck, N.D., 282

25. Jace Clayton, Philadelphia, Miss., 281.5

26. Quint Bell, Paradise Valley, Nev., 280

26. Regan Wheatley, Calhan, Colo., 280

28. Cadon Remington, Hiawatha, Kan., 279.5

29. Cody Tokach, St. Anthony, N.D., 279

30. Hunter Hayden, Gillette, Wyo., 277

30. Gavin Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 277

30. Quentin Wheeler, Baker, Mont., 277

30. Jackson Grimes, Kadoka, S.D., 277

30. Colten Storer, Sutherland, Neb., 277

35. Zaine Mikita, Byers, Colo., 276

35. Sam Lucas, Jordan, Minn., 276

35. Colt Ramsey, Pinedale, Wyo., 276

35. Brey Yore, Rupert, Idaho, 276

39. Philip Knierieme, Oakdale, Calif., 275.5

40. Daunte Ceresola, Fernley, Nev., 275

40. Jeb Nelsen, Marshall, Mo., 275

42. Ty Bass, Brewster, Neb., 273

43. Chase Miller, Broken Bow, Neb., 272

44. Trevor Hale, Perryton, Texas, 271

44. Dawson Stewart, Erda, Utah, 271

46. Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 270

46. Nathan Ruth, Jr., Big Timber, Mont., 270

46. Blase Steffen, Gregory, S.D., 270

49. Dario Ceresola, Fernley, Nev., 269

49. Jordan Monical, 100 Mile House, British Columbia, Can., 269

51. Rhett Goodner, Sulphur, La., 268.5

52. Gage Murray, Miles City, Mont., 268

52. Sage Konicek, Ord, Neb., 268

52. Clay Gerhardt, Mandan, N.D., 268

55. Wes Bray, Casper, Wyo., 265

56. Wyatt Wollert, Wiley, Colo., 264

56. Dawson Zaharias, Bluffdale, Utah, 264

58. Kaleo Simmons, Kailua-Kona, Hawaii, 263

58. Garrett Stevens, Hammond, Wis., 263

60. Quaid Quisenberry, Roseburg, Ore., 262

61. Blake Haigh, Merrill, Ore., 261

61. Jacoby Dressler, Dodgeville, Wis., 261

63. Dylan Peper, Centuria, Wis., 259

64. Kall Mayfield, Midwest, Wyo., 256

64. Jacob Christenson, Buffalo, Minn., 256

66. Quincy Reeves, Douglas, Ariz., 250

67. Wylee Squair, Clyde, Alberta, Can., 249

68. Parker Sandstrom, Ray, N.D., 248

69. Owen Gustafson, Browning, Mont., 247

70. Cauy Pennington, Kiowa, Colo., 240

71. Chaser Crouch, Corsicana, Texas, 136

72. Dylan Heishman, Reno, Nev., 120

Breakaway Roping Average 1. Cassie Miller, Florence, Ariz., 8.1

2. Katelyn Brown, Sabin, Minn., 8.11

3. Aubryn Bedke, Oakley, Idaho, 8.5

4. Cassie Kayser, Centerville, Wash., 8.51

5. Kaycee Hollingback, Wilburton, Okla., 9.01

6. Beau Peterson, Council Grove, Kan., 9.31

7. Brie Wells, LeMars, Iowa, 9.86

8. Alaina Griffel, Columbus, Mont., 10.2

9. Emma Hodson, Hooper, Utah, 10.61

10. Lynnsey Toole, Rydal, Ga., 16.02

11. Mikayla Joh Almond, Olin, N.C., 5.16

12. Kaytlyn Miller, Dammeron Valley, Utah, 6.02

13. Maddy Deerman, Hope, N.M., 6.03

14. Taylor Allen, Queen Creek, Ariz., 6.33

15. Gracie Apple, Denton, N.C., 6.4

16. Bethany Stallons, Hopkinsville, Ky., 6.58

17. Abigail James, Rosepine, La., 6.69

18. Morgan Chappell, Boscobel, Wis., 7.18

19. Kimberly Colson, Centerview, Mo., 7.68

20. Makenly Davis, Post Falls, Idaho, 7.76

21. Jayce Blake, Reno, Nev., 7.88

22. Annie Minor, Ellensburg, Wash., 7.96

23. Krista Marchand, Omak, Wash., 7.97

24. Aubrey Lee, Benton, Ark., 8.04

25. Aubrey Matheson, Winthrop, Ark., 9.35

26. Katie Parry, Phoenix, Ariz., 9.62

27. Caitlyn Heath, Bowdon, Ga., 10.18

28. Ashley Henderson, Pensacola, Fla., 11.24

29. Kaitlyn Ricke, Lawton, Iowa, 12.43

30. Hannah Giger, Wilburton, Okla., 14.74

31. Sawyer Gilbert, Buffalo, S.D., 15.55

32. Amanda Coleman, West Melbourne, Fla., 16.25

33. Olivia Townsend, Laurel Springs, N.C., 17.07

34. Cash English, Reno, Nev., 17.22

35. Maggie Goodin, Mulberry Grove, Ill., 17.42

36. Lexie Hollingshead, Moosomin, Saskatchewan, Can., 18.71

37. Alli Masters, Leon, Iowa, 2.15

38. Morgan Foss, Harwood, N.D., 2.34

39. Jordi Edens, Gatesville, Texas, 2.38

40. Kyla Matthews, Athens, Tenn., 2.46

40. Riley Donnelly, Elk Point, S.D., 2.46

42. Abby Stevens, Galatia, Ill., 2.59

43. Emma Kate Wilder, Millington, Tenn., 2.62

44. Bradi Whiteside, Longview, Alberta, Can., 2.68

45. Bailey Rose Fullmer, Logandale, Nev., 2.69

46. Kamie Landolfi, Dover, Pa., 2.73

46. Bailey Mudd, Lake Charles, La., 2.73

48. Kolbie Brashear, Lake Charles, La., 2.89

49. Kaitlyn Ramer, Sulphur, Okla., 2.9

50. Kenlie Raby, Mt. Vernon, Ark., 2.96

51. Grace Bryant, Pendleton, S.C., 2.97

51. Jessee Young, Sumner, Texas, 2.97

53. Sam Vallone, Ballston Spa, N.Y., 2.99

54. Josey Murphy, Keachi, La., 3

55. Brylee Smith, Georgetown, Idaho, 3.04

56. Molli Rae Kinchen, Tickfaw, La., 3.05

56. Mikayla Witter, Helena, Mont., 3.05

58. Peyton McKinley, Las Cruces, N.M., 3.09

58. Morgan Hinrichs, Little Rock, Iowa, 3.09

60. Maci Berry, Weatherford, Texas, 3.14

61. Alexis Manley, Laramie, Wyo., 3.19

62. Bailey Mowen, Baylis, Ill., 3.24

63. Rebekah Nottestad, Mandan, N.D., 3.29

64. Breanna Brown, Sabin, Minn., 3.31

65. Faith John, Punta Gorda, Fla., 3.4

66. Mary Morgan Straughan, Loranger, La., 3.42

67. Faith Holyan, Coyote Canyon, N.M., 3.44

67. Danielle Wray, Ord, Neb., 3.44

69. Samantha Kerns, Haines, Ore., 3.47

70. Britta Strain, Davie, Fla., 3.5

71. Talia Powelson, Welling, Alberta, Can., 3.62

72. Amy Doehling, Arlington, Minn., 3.66

73. Fallon Goemmer, Amissville, Va., 3.71

74. Tatum Runner, Wellington, Colo., 3.72

75. Jaci Traul, Fort Scott, Kan., 3.74

76. Wacey Day, Fleming, Colo., 3.78

77. Anna Jorgenson, Watford City, N.D., 3.79

78. Sammy Taylor, Neola, Utah, 3.83

79. Cheyenne Gubert, Hungerford, Texas, 3.93

80. Kathryn Todd, Tuttle, Okla., 3.96

81. Kaylee Cornia, Cokeville, Wyo., 4.16

82. Kaylee Traylor, Hattiesburg, Miss., 4.23

83. Cassidy Blank, Murdock, Kan., 4.3

84. Jessica Gunsch, Thorsby, Alberta, Can., 4.38

85. Jade Kenney, Canyon, Texas, 4.44

86. Shayne Vallone, Ballston Spa, N.Y., 4.57

87. Gracie Griffin, Pickens, S.C., 4.61

87. Mikenzy Miller, Faith, S.D., 4.61

89. Rylee George, Oakdale, Calif., 4.63

90. Josi Bishop, Westby, Wis., 4.69

91. Coryssa Silva, Kalaheo, Hawaii, 4.71

92. Colby Robertson, Birch Run, Mich., 4.96

93. Dakoda Boyce, Romoland, Calif., 5.01

94. Brighton Bauman, Okeechobee, Fla., 5.1

95. Staci Paskewitz, Springfield, Tenn., 5.18

96. Brooke Haller, Effingham, Ill., 5.33

97. Leimaile Tsuneyoshi, Kailua, Hawaii, 5.45

98. Emma Tuescher, Darlington, Wis., 5.48

99. Claudia Hickey, Blackstock, Ontario, Can., 5.74

100. Kodey Hoss, La Junta, Colo., 5.91

101. Lexy Petro, New Palestine, Ind., 6.16

102. Sydney Mayer, Stockton, Calif., 6.23

103. Rachel Wilson, Southaven, Miss., 6.24

104. Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 6.44

105. Kaitlyn Meek, Port Townsend, Wash., 6.58

106. Morgan Meekins, Townsend, , 6.99

107. Caity Palmer, Dungowan, New South Wales, Aus., 7.41

108. Daniela Sandoval, Tecate, Baja California, Mex., 8.41

109. Bailey Kuntz, Johns Island, S.C., 11.89

110. Emily Knust, Verdigre, Neb., 12.32

111. Lilla Bell, Hollister, Calif., 12.39

112. Caxton Martin, Alma, Kan., 12.42

112. Ellie Anderson, Meeker, Colo., 12.42

112. McKenna Coronado, Kanarraville, Utah, 12.42

115. Brooklin Quisenberry, Roseburg, Ore., 12.44

116. Jentri Hurlburt, Arcadia, Neb., 12.49

117. Victoria Vela, Zapata, Texas, 12.5

118. Danita Esmond, Eyebrow, Saskatchewan, Can., 12.52

119. Mattie Colvard, Crumpler, N.C., 12.6

120. Sage Dunlap, Bear Creek, N.C., 12.68

121. Grace Nelson, Zimmerman, Minn., 12.77

122. Jacy Schnaufer, Hartford, Ala., 13.08

123. Casey Colson, Centerview, Mo., 13.09

124. Jalynn Fausnaugh, Stoutsville, Ohio, 13.58

125. Jill Marcenko, Rockglen, Saskatchewan, Can., 14.68

126. Mir Iager, Woodbine, Md., 21.88

Bull Riding Average 1. Cole Skender, Crossett, Ark., 157

2. Austin Herrera, Soap Lake, Wash., 149

3. Patterson Starcher, Mc Louth, Kan., 146

4. TJ Schmidt, Belle Fourche, S.D., 140

5. Keenan Hayes, Hayden, Colo., 139

6. Koltin Hevalow, Smithville, Mo., 136

7. Morgan Rising, Wibaux, Mont., 120

8. Juro Hirata, Ensenada, Baja California, Mex., 115

9. Chris Wilson, Parkville, New South Wales, Aus., 83

10. Colten Fritzlan, Rifle, Colo., 81

10. Briggs Madsen, Honeyville, Utah, 81

10. Dalton Shepard, Norco, Calif., 81

13. Denton Spiers, Quesnel, British Columbia, Can., 80

13. TJ Gray, Dairy, Ore., 80

15. Coy Pollmeier, Fort Scott, Kan., 79

16. Cam Rogers, Malakoff, Texas, 78

17. Mason Ward, North Platte, Neb., 77

18. Bubba Greig, Estherville, Iowa, 76

19. Cody Keathley, Sweetwater, Okla., 75

19. Cash Bronson, Chelsea, Okla., 75

19. Cody Hazelton, Moundridge, Kan., 75

19. Jayde Murphy, Cut Bank, Mont., 75

23. Levi Johnson, Independence, Va., 74

23. Andre Rodriguez, Matehuala, San Luis Potosí, Mex., 74

25. Kyle Smith, Allen, Neb., 73

26. David Hartshorn, Rapid City, S.D., 72

27. Taine Nash, Cassilis, New South Wales, Aus., 71

27. Chris Villanueva, Mesquite, Texas, 71

29. Dawson Gleaves, Amarillo, Texas, 70

30. Casey Roberts, Munford, Ala., 69

31. Luke Sieczkowski, Avonmore, Pa., 66

32. Jesse Hopper, Mangum, Okla., 65

33. Zac Naegele, Franklinton, La., 64

34. Alex Goins, Pilot Mountain, N.C., 61

35. Hayden Murphy, Lead Hill, Ark., 54

36. Adam Kezar, Syracuse, Ind., 48

37. Bucky McAlpine, Prosper, Texas, 41

Tie-Down Roping Average 1. Trae Smith, Georgetown, Idaho, 28.78

2. Tom Crouse, Gallatin, Mo., 29.04

3. Cole Walker, Sparta, Tenn., 30.71

4. Logan Bates, Florence, Ariz., 30.77

5. Keaton Rustad, Kindred, N.D., 33.66

6. Stran Thompson, Estancia, N.M., 34.01

7. Rush Hodges, Coweta, Okla., 34.16

8. Dylan Cook, Cassatt, S.C., 37.79

9. Hayden Powell, Rogers, N.M., 37.85

10. Duncan Mackenzie, Baker City, Ore., 38.42

11. Sam Morgan, Southwest Ranches, Fla., 39.2

12. Braydin Evans, Erda, Utah, 44.86

13. Colton Willson, Jonesville, La., 58.9

14. Jason Smith, Wimborne, Alberta, Can., 18.38

15. Coy Arnold, Hutchinson, Kan., 18.8

16. Bryce Derrer, Portales, N.M., 22.17

17. Zaine Mikita, Byers, Colo., 22.18

18. Kal Fuller, Bozeman, Mont., 22.84

19. Colton Guin, Casa Grande, Ariz., 23.27

20. Cole Lane, Torrington, Wyo., 24.07

21. Chase Goble, Dalton, Ga., 24.09

22. Luke Dean, Jamestown, Ohio, 24.23

23. Kaden Lappe, Dell, Mont., 24.52

24. Mason Couch, Bronaugh, Mo., 24.8

25. Logan Wiseman, Paola, Kan., 24.85

26. Ka'ohu Ha'alilio, Kealakekua, Hawaii, 25.19

27. Denton Oestmann, Auburn, Neb., 25.21

28. Teigen Marchant, Newcastle, Wyo., 25.7

29. Lance Mills, St. John, Wash., 25.72

30. Lincoln Yarama, Chase, British Columbia, Can., 26.66

31. Jake Deveraux, Newcastle, Wyo., 27.36

32. Garrett Elmore, Springer, Okla., 27.49

33. Quint Bell, Paradise Valley, Nev., 29.13

34. Dillon Sackett, Alcester, S.D., 30.46

35. Clayton Symons, Mitchell, Neb., 31.51

36. Dario Ceresola, Fernley, Nev., 31.78

37. Stanley Joseph, Herald, Calif., 31.86

38. AC Bass, Venus, Fla., 32.19

39. Tanner Whetham, Morrill, Neb., 32.96

40. Jacob McGinn, Inman, S.C., 34.19

41. Brayden Roe, Wendell, Idaho, 34.66

42. Philip Knierieme, Oakdale, Calif., 35.41

43. Colt Swearingen, Piffard, N.Y., 36.72

44. Blake Walker II, Forest City, N.C., 37.35

45. Cody Stewart, Janesville, Calif., 37.43

46. Trent Sorey, Pendleton, Ore., 37.45

47. Jerry Easler, Jennings, Fla., 38.48

48. Levi Delamarter, Longview, Wash., 39.41

49. Caden Grisedale, Bakersfield, Calif., 39.53

50. Mark Price, Carlisle, S.C., 41.31

51. Jake Bourdet, Hollister, Calif., 44.77

52. Lane Bradley, Midville, Ga., 50.3

53. Owen Perry, Kamloops, British Columbia, Can., 52.73

54. Quade Hiatt, Canyon, Texas, 8.81

55. Kincade Henry, Mt. Pleasant, Texas, 8.86

56. Dean Holyan, Coyote Canyon, N.M., 9.07

57. Cole Curry, Liberty, Miss., 9.14

58. Kolton Mazoch, El Campo, Texas, 9.43

59. Trevor Hale, Perryton, Texas, 9.59

60. Reed Boos, White Cloud, Kan., 9.83

61. Chase Quam, Saskatoon, Saskatchewan, Can., 10.24

62. Derek Hadland, Baldonnel, British Columbia, Can., 10.28

63. Hagen Peterson, Delta, Utah, 10.85

64. Branham Haskell, Payson, Utah, 11.3

65. John-Michael Elliott, Alvin, Texas, 11.37

66. Quaid Quisenberry, Roseburg, Ore., 11.67

67. Grant Turek, St. Paul, Neb., 11.71

68. Caleb Berquist, La Crosse, Wash., 11.73

69. Trey Britt, Royal, Ark., 12.34

70. Trevor Boatwright, Marble, N.C., 12.66

71. Kody Boatright, Bastrop, La., 12.71

71. Reno Gibbs, Riverside, Utah, 12.71

73. Jesse Boos, White Cloud, Kan., 13.04

74. Booker McCutchen, Harrison, Ark., 13.06

75. Clint Southworth, Bagdad, Ky., 13.1

76. Tom Simpson, Malad, Idaho, 13.16

77. Tyler McSorley, Pacific, Mo., 13.2

78. Jake Scheidler, Princeton, Ky., 13.22

79. Tyler Zebrovious, Fredonia, Pa., 13.4

80. Chadron Walters, Bethune, Colo., 13.41

81. Laramie Ekkel, Worsley, Alberta, Can., 13.43

82. Colton Carlson, Jamestown, N.D., 13.57

83. Daythan Summers, Shelbyville, Ill., 13.65

84. Chance Thiessen, Elk City, Okla., 13.66

85. Shane McCannell, Pierson, Manitoba, Can., 13.73

86. Colter Taylor, Weldon, Saskatchewan, Can., 14.13

87. Curtis Kayser, Centerville, Wash., 14.19

88. Clay Nelson, Zimmerman, Minn., 14.22

89. Jacob Daniell, Monroe, Ga., 14.75

90. Denton Williams, Schurz, Nev., 14.92

91. Alfredo Leon, Hermosillo, Sonora, Mex., 15.57

92. Kash Bonnett, Ponoka, Alberta, Can., 15.7

93. Lane Howard, Earlville, Ill., 15.98

94. Joseph Hammett, Dozier, Ala., 16.17

95. Ty Newman, Greenville, Ky., 16.8

96. Alex Greene, Leesburg, Ohio, 16.81

97. Daniel Eary, Spring Creek, Nev., 17.36

98. Jaxson Davis, Bloomfield, Iowa, 17.66

99. Sam Cowart, Smithdale, Miss., 18.19

100. Judd Grover, Cresco, Iowa, 18.21

101. Thomas Glisson, Opp, Ala., 18.84

102. Matthew Fischer, Ashville, Ohio, 19.16

103. Tanner Brown, Florence, Miss., 20.04

104. Trevor Naylor, Hancock, Md., 20.69

105. Hayden Warren, Big Valley, Alberta, Can., 20.98

106. Lane Shemak, Cobb, Wis., 21.5

107. Colt Kornfeld, Val Marie, Saskatchewan, Can., 22.17

108. Corbin Fisher, Ashland, Mont., 22.88

109. Chadron Coffield, Yuma, Colo., 23.61

110. Ethan Tays, Crossville, Tenn., 25.07

111. Coltin Rauch, Herrick, Ill., 25.23

112. Jesse Keysaer, Culleoka, Tenn., 25.28

113. Tucker O'Neill, Freetown, Ind., 25.61

114. Hunter White, Middlebrook, Va., 26.22

115. Sam Doehling, Arlington, Minn., 26.47

116. Tyrel Roberts, Charlie Lake, British Columbia, Can., 26.53

117. Kade Goemmer, Amissville, Va., 26.72

118. Trisyn Kalawaia, Kea'au, Hawaii, 27.25

119. Shane Sorge, Bismarck, N.D., 27.62

120. Cole Roberson, Bee Branch, Ark., 28.02

121. Jeremy Plourde, Carleton, Mich., 28.84

122. Tyler Vodon, Virden, Manitoba, Can., 28.98

123. Kolton Hartle, Rochester, Ind., 29.5

124. Tanner Fite, Hermosa, S.D., 35.53 Recommended Stories For You

Girls Cutting Average 1. McKenna Coronado, Kanarraville, Utah, 446

1. Sheridan Clark, Weatherford, Texas, 446

3. LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 436

4. Hannah King, Baird, Texas, 434.5

5. Josie Penrod, Santaquin, Utah, 434

5. Karrigan Cagley, Kentwood, La., 434

7. Tylor Todd, Rexford, Kan., 433

8. Kensley Barnett, Oakley, Kan., 432.5

9. Regan Fowler, Santa Maria, Calif., 431

10. Tatum Schafer, San Tan Valley, Ariz., 430

11. Allison Melsheimer, Dry Creek, La., 429.5

12. Bayli Bilby, Chadron, Neb., 429

13. Taylor Hansen, Tenino, Wash., 425.5

14. Taylor Porter, Morgan, Utah, 424.5

15. Josey Howard, McKenna, Wash., 423

16. Larrya Stegall, Lexington, Tenn., 422.5

17. Brie Wells, LeMars, Iowa, 420.5

18. Allison Spiers, Tomball, Texas, 413

19. Faith Fitzgerald, Heber, Utah, 412

20. Brook Bushhousen, St. Libory, Neb., 409.5

21. Chaley Hext, Canadian, Texas, 285

22. Kailyn Groves, Faith, S.D., 284.5

23. Riata Goemmer, Battle Mountain, Nev., 284

23. Madison Deardorf, Oakdale, Calif., 284

25. Maggie Burke, Center Point, Iowa, 282

25. Emilee Pauley, Wall, S.D., 282

27. Jayce Blake, Reno, Nev., 281.5

28. Summer Watson, Boise, Idaho, 281

29. Taylor Rives, Buffalo, Wyo., 280

29. Jessie Jane Portenier, Caldwell, Idaho, 280

31. Lexie Crawford, Hesperus, Colo., 279.5

32. Kassidy McKee, Lenapah, Okla., 279

33. Faith Miller, Allen, Kan., 278

34. Jacy Schnaufer, Hartford, Ala., 277

34. Alexis Rutar, Springview, Neb., 277

36. Payton Smith, Eckville, Alberta, Can., 276

36. Lexie Harrell, Baker City, Ore., 276

38. Katy Fogleman, Lake Charles, La., 275

38. Rachel Slathar, Norwood, Minn., 275

40. Nakona Danley, Loco, Okla., 274.5

41. Kaitlyn Ramer, Sulphur, Okla., 274

41. Kimberly Williams, North Powder, Ore., 274

41. Anna Marie Schreck, Murphy, Texas, 274

44. Bailey Donaldson, Waterford, Ontario, Can., 272

44. Payton Scalzo, Murrieta, Calif., 272

44. Karly Bang, Killdeer, N.D., 272

47. Macy Rockwell, Spring Creek, Nev., 271

47. Shyanna Reeves, Boone, Colo., 271

47. Ayanah Winsor, Kaycee, Wyo., 271

47. Bailey Benson, Laurel, Mont., 271

51. Caslyn Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 270

51. Jaylan Thomason, Bliss, Idaho, 270

53. Breyana Miller-Dubray, Eureka, Nev., 268.5

53. Hailey Wilbur, Lodi, Calif., 268.5

53. Anna Jorgenson, Watford City, N.D., 268.5

56. Millie Frey, Eunice, La., 268

56. Kaitlyn Ricke, Lawton, Iowa, 268

56. Kilihea Mockchew, Honaunau, Hawaii, 268

59. Alexa Hogan, Meridian, Miss., 267

59. Cora Borman, Backus, Minn., 267

61. Emie Johnson, Welsh, La., 266

62. Taylor Gibson, Pavillion, Wyo., 265

62. Rachel Widener, Ft. Myers, Fla., 265

64. Lexi Lopez, Keldron, S.D., 263

64. Concey Bader, Palmer, Neb., 263

66. Austyn Tobey, Bemidji, Minn., 262

67. Stella Cummings, Meridian, Miss., 261

67. Danica Hoppman, Laurel, Mont., 261

69. Michelle Williams, North Powder, Ore., 260

70. Callie Thornton, Paris, Tenn., 259

70. Sage Gabriel, Quinn, S.D., 259

70. Haley Horne, Marshall, Wis., 259

73. Harley Staggs, Collinwood, Tenn., 258

73. Aniya Teppo, Farson, Wyo., 258

73. Laura Coflin, Pukalani, Hawaii, 258

76. Brooke Akune, New Dayton, Alberta, Can., 257

76. Karley Williams, Greer, S.C., 257

78. Kaylee Filippini, Crescent Valley, Nev., 256

79. Emily Howard, Rock Spring, Ga., 255

79. Jamie Stackhouse, Mt. Ayr, Iowa, 255

79. Desta Misegades, Henning, Minn., 255

79. Isabelle Northrop, Golva, N.D., 255

83. Paige Scholin, Post Falls, Idaho, 254

83. Fallyn Mills, Pink Mountain, British Columbia, Can., 254

83. Khali Thaggard, Madden, Miss., 254

86. Josie Wicks, Richardton, N.D., 253

87. Paige Lake, Grants Pass, Ore., 252

88. Amanda Terrell, LaSalle, Colo., 248

88. Mattie Mastel, Marmarth, N.D., 248

90. Quincy Squair, Clyde, Alberta, Can., 246

91. Alyssa Wade, Gleason, Tenn., 240

91. Lexy Henry, Pierson, Fla., 240

91. Haley Hidbrader, Summerfield, Fla., 240

94. Kaitlyn Harwell, Artesia, N.M., 120

94. Ashlynne Blanton, Myakka City, Fla., 120

Goat Tying Average 1. Erryn Hodson, Hooper, Utah, 22.39

2. Madalyn Richards, Hereford, Texas, 22.52

3. Wacey Day, Fleming, Colo., 22.83

4. Beau Peterson, Council Grove, Kan., 23.41

5. Jillian Kostrzewski, Zimmerman, Minn., 23.62

6. Peyton McKinley, Las Cruces, N.M., 24.02

7. Catherine Clayton, Dublin, Texas, 25.14

8. Lyndsey Orris, Bosque, N.M., 25.6

9. Lena Johnson, Choudrant, La., 25.98

10. Meghan McGinley, Bozeman, Mont., 25.99

11. Gracie Raby, Mt. Vernon, Ark., 26.09

12. Aimee Davis, Central Point, Ore., 26.38

13. Molly Rotenberger, Ludlow, S.D., 26.78

14. Mikayla Joh Almond, Olin, N.C., 27.13

15. Kaylee Cormier, Lake Charles, La., 27.3

16. Sheyenne Anderson, Palmyra, Mo., 27.39

17. Kaytlyn Miller, Dammeron Valley, Utah, 32.1

18. Lauren Heck, Monroe, Ohio, 17.31

19. Kelby Keeley, Claresholm, Alberta, Can., 17.97

19. Elsie Campbell, Riverton, Wyo., 17.97

21. Jessie Jane Portenier, Caldwell, Idaho, 17.98

22. Mel Hasler, Columbus, Ind., 18.05

23. Caxton Martin, Alma, Kan., 18.16

24. Brooke Krolczyk, Cypress, Texas, 18.17

25. Rudy Rodriguez, Chino Valley, Ariz., 18.21

26. Tierney Washburn, Animas, N.M., 18.49

27. Ella Sander, Steuben, Wis., 18.65

28. Ember Casperson, Georgetown, Idaho, 18.67

29. Caity Looney, Searcy, Ark., 18.68

30. Gretchen Miller, Sioux City, Iowa, 18.74

31. Jess Stevens, Creighton, Neb., 18.81

32. Gracie Griffin, Pickens, S.C., 18.82

33. Kali Thompson, Miami, Okla., 19.22

34. Paige Mizu, Conquest, Saskatchewan, Can., 19.24

35. Kaycee Hollingback, Wilburton, Okla., 19.74

36. Jayce Blake, Reno, Nev., 19.84

37. Alexis Manley, Laramie, Wyo., 19.96

38. Shea Grogan, Fort Collins, Colo., 20.01

39. Madison Rotenberger, Ludlow, S.D., 20.11

40. Haven Jones, Twin Falls, Idaho, 20.4

41. Elle Eagles, Florence, Colo., 20.57

42. Annabelle Hampton, Casa Grande, Ariz., 20.67

43. Kaitlyn Meek, Port Townsend, Wash., 20.92

44. Makenly Davis, Post Falls, Idaho, 21.01

44. Danita Esmond, Eyebrow, Saskatchewan, Can., 21.01

46. Morgan Massa, Ellerslie, Ga., 21.3

47. Kamie Landolfi, Dover, Pa., 21.41

48. Julianne Montero, Winnemucca, Nev., 21.44

49. Josi Bishop, Westby, Wis., 21.54

50. Sam Vallone, Ballston Spa, N.Y., 22

51. Deanna D'Imperio, Bordentown, N.J., 22.15

52. Haven Wolstein, Helena, Mont., 22.27

53. Jenna McKay, Swan River, Manitoba, Can., 22.32

54. Maddie Eager, Mendota, Ill., 22.34

55. Tommi Little, Groundbirch, British Columbia, Can., 22.5

56. Lexie Hollingshead, Moosomin, Saskatchewan, Can., 22.92

57. Anna Scott, Bennett, N.C., 23.16

58. Brooke Haller, Effingham, Ill., 23.37

59. Maci Zimmerman, New Ross, Ind., 23.38

60. Sawyer Gilbert, Buffalo, S.D., 23.52

61. Neely Grover, Purvis, Miss., 23.56

62. Taylor Mason, Marshall, Mo., 23.57

63. Jessie Ishmael, Miami, Okla., 23.61

64. Emma Hunter, Greer, S.C., 23.75

65. Corley Jo Raper, Gardnerville, Nev., 24.05

66. Rachel Bartlett, Perry, Ga., 24.06

67. Kaiden Ayres, Woodlake, Calif., 24.07

68. Grace Bryant, Pendleton, S.C., 24.23

69. Lynnsey Toole, Rydal, Ga., 24.32

70. Mir Iager, Woodbine, Md., 24.72

71. Santana Smith, Winterset, Iowa, 25.09

72. Staci Paskewitz, Springfield, Tenn., 25.13

73. Fallon Goemmer, Amissville, Va., 25.54

74. Leimaile Tsuneyoshi, Kailua, Hawaii, 25.55

75. Jaide Ellick, Rogersville, Ala., 25.56

76. Ashton Willis, Fountain Inn, S.C., 25.62

77. Alyssa Kaycee Griffiths, Syracuse, Ind., 25.85

78. Bailey Donaldson, Waterford, Ontario, Can., 25.89

79. Anna Mau, Seymour, Ind., 26.42

80. Madison Deck, Crab Orchard, W.V., 27.46

81. Annie Grace McElhannon, Bethlehem, Ga., 27.73

82. Mary Morgan Straughan, Loranger, La., 28.57

83. Joanna Hammett, Dawson, Ala., 28.69

84. Emily Prince, Taylorsville, N.C., 28.88

85. Kathryn Todd, Tuttle, Okla., 28.93

86. Mikenna Schauer, Halkirk, Alberta, Can., 29.15

87. Jenna Stapp, West Milford, N.J., 29.37

88. Tara Bascom, Pennsylvania Furnace, Pa., 29.59

89. Emma Hodson, Hooper, Utah, 29.6

90. Aubree Skone, Warden, Wash., 29.78

91. Jacee Currin, Heppner, Ore., 32.05

92. Sarah Booty, Osyka, Miss., 32.96

93. Hailey Garrison, Glen, Mont., 7.21

94. Jill Donnelly, Elk Point, S.D., 7.57

95. Emilee Pauley, Wall, S.D., 7.74

96. Kodey Hoss, La Junta, Colo., 7.86

97. Britney Brosius, Ashby, Neb., 7.89

98. Payton Lopez, Moreno Valley, Calif., 8.37

99. Britta Strain, Davie, Fla., 8.39

100. Shaylee Terry, McKinnon, Wyo., 8.4

101. Chloe Lambert, Fallon, Nev., 8.5

102. Fallyn Mills, Pink Mountain, British Columbia, Can., 8.6

103. Jordan Neeley, Dumas, Ark., 8.68

104. Kristine May, McKean, Pa., 8.69

105. Paige Bennett, Montpelier, Idaho, 8.7

106. McKenna Hickson, Okeechobee, Fla., 8.81

107. Grace Hasler, Columbus, Ind., 8.95

108. Chenoa VandeStouwe, Inwood, Iowa, 9.04

109. Kaycee Rogers, Loon Lake, Wash., 9.08

110. Kyla Matthews, Athens, Tenn., 9.3

111. Bella Fossum, Billings, Mont., 9.31

112. Kyleigh Winn, Westmoreland, Kan., 9.59

113. Maggie Usher, Santa Ynez, Calif., 9.62

114. Rachelle McCannell, Pierson, Manitoba, Can., 9.65

115. Lauren Topp, Grace City, N.D., 9.66

116. Samantha Kerns, Haines, Ore., 9.76

117. Hannah Giger, Wilburton, Okla., 9.93

118. Natalie Leisinger, Highmore, S.D., 10

119. Cheyenne Check, Tomah, Wis., 10.18

120. Genevieve George, Wilcox, Saskatchewan, Can., 10.24

121. Cora Borman, Backus, Minn., 10.49

122. Desta Misegades, Henning, Minn., 10.52

123. Martie Shockley, Alma, Ark., 10.8

123. Amy Mason, Dammeron Valley, Utah, 10.8

125. Chanci Kraft, Carson, N.D., 10.83

126. Vanessa Caverly, Penticton, British Columbia, Can., 10.84

127. Emily Knust, Verdigre, Neb., 10.98

128. Morgan Meekins, Townsend, , 11

129. Jessica Garrett, Bryan, Texas, 11.16

130. Heather McLaughlin, Bunnell, Fla., 12.07

131. Rayha Richert, Lyndon Station, Wis., 12.11

132. Shelby Dunning, Proberta, Calif., 12.14

133. Lexy Petro, New Palestine, Ind., 12.29

134. La'i Bertelmann, Kamuela, Hawaii, 12.47

135. Beth Day-Wright, Delavan, Ill., 12.48

136. Jacy Schnaufer, Hartford, Ala., 12.51

137. Jalynn Fausnaugh, Stoutsville, Ohio, 12.67

138. Kyla Kelly, Red Deer County, Alberta, Can., 13.01

139. Kayla Earnhardt, Mooresville, N.C., 13.27

140. Anna Williams, Colfax, La., 13.35

141. Anna Brisbane, Kearney, Mo., 13.51

142. Lauren Conkwright, Dunmor, Ky., 14.02

143. Kennedy Buckner, Redmond, Ore., 14.34

144. Kamryn Duncan, Denham Springs, La., 14.48

145. Emma Rakes, Mocksville, N.C., 15.03

146. Shayne Mallory, Miller, Mo., 15.07

147. Alex Little, New Oxford, Pa., 15.8

148. Savanah Nelson, Arcadia, Fla., 15.99

149. Sierra Bazley, Wainwright, Alberta, Can., 16.13

150. Abbie Austin, Floyds Knobs, Ind., 16.19

151. Felicia McKnew, Friendship, Md., 17.04

152. Grace Nelson, Zimmerman, Minn., 17.39

153. Jules Smyth, Roblin, Manitoba, Can., 17.89

154. Kelly Baeza, Presidio, Texas, 18.54

155. Emma Kate Wilder, Millington, Tenn., 18.8

156. Shacie Marr, Tularosa, N.M., 19.34

157. Hunter White, Adrian, Mich., 20.6

158. Sarah Streett, New Market, Va., 20.8

159. Alli Masters, Leon, Iowa, 22.59

Pole Bending Average 1. Brooklyn Gunter, Sulpur, La., 60.102

2. Maci Zimmerman, New Ross, Ind., 60.54

3. Morgan Rud, Mondovi, Wis., 60.666

4. Carly Staggs, Teague, Texas, 61.025

5. Mary Thompson, Amboy, Ill., 61.146

6. Lauren Craig, Rougon, La., 61.307

7. Mikayla Joh Almond, Olin, N.C., 61.523

8. McKenna Rud, Mondovi, Wis., 61.571

9. Lauren DeVaney, Coolidge, Ariz., 61.682

10. Haley Heaton, Cullman, Ala., 61.736

11. Tristan Parrish, Yakima, Wash., 61.74

12. Maddie Hall, Middleton, Idaho, 61.768

13. Kaitlyn Harwell, Artesia, N.M., 62.195

14. Sydney Mayer, Stockton, Calif., 62.283

15. Kathryn Todd, Tuttle, Okla., 62.343

16. Kayla Earnhardt, Mooresville, N.C., 62.381

17. Shay Hough, Gillette, Wyo., 65.332

18. Jade Rindlisbacher, Lakeshore, Utah, 66.131

19. McKenna Coronado, Kanarraville, Utah, 40.532

20. Sydney Odle, Brush, Colo., 41.218

21. Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 41.72

21. Shai McDonald, Gardiner, Mont., 41.72

23. Maile Sciba, Victoria, Texas, 41.752

24. Kyla Matthews, Athens, Tenn., 41.868

25. Haydn Morsa, Grants Pass, Ore., 41.889

26. Chaley Hext, Canadian, Texas, 41.956

27. Mikayla Searle, Star, Idaho, 41.979

28. Libby Berger, Udall, Kan., 42

29. Lexi Huffman, Sistersville, W.V., 42.016

30. Corley Jo Raper, Gardnerville, Nev., 42.048

31. Jini Justice, Springfield, S.C., 42.061

32. Lexie Austin, Floyds Knobs, Ind., 42.156

33. Bella Sauvage, Selden, Kan., 42.224

34. Alex Little, New Oxford, Pa., 42.269

35. Kelby Keeley, Claresholm, Alberta, Can., 42.32

36. Kaitlyn Meek, Port Townsend, Wash., 42.449

37. Nevada Dynneson, Osoyoos, British Columbia, Can., 42.513

38. Savannah Mullis, Hilliard, Fla., 42.584

39. Mikenzy Miller, Faith, S.D., 42.664

40. Shelbi Rice, Natural Dam, Ark., 42.752

41. Annabella Day, Tillar, Ark., 42.848

42. Madison Shrader, Athol, Idaho, 42.889

43. Riata Day, Fleming, Colo., 42.93

44. Jaylan Thomason, Bliss, Idaho, 42.934

45. Chenoa VandeStouwe, Inwood, Iowa, 42.938

46. Abby Byers, Marysville, Wash., 42.958

47. Jaylee Simonson, Dunning, Neb., 43.041

48. Lisie Mae Luttrell, Yamhill, Ore., 43.084

49. Maddy Kusmierz, Fowlerville, Mich., 43.085

50. Emily Sermonet, Suwanee, Ga., 43.096

51. Addi Roberts, Southwest Ranches, Fla., 43.179

52. Raquel Marchiel, Salmon Arm, British Columbia, Can., 43.243

53. Rana Hilliard, Clewiston, Fla., 43.441

54. Amanda Russell, McAllister, Mont., 43.578

55. Kolbey Watson, Atlanta, Mo., 43.604

56. Jeni Fey, Hegins, Pa., 43.607

57. Maddie Story, Bayfield, Colo., 43.664

58. Madison Mills, Eddyville, Neb., 43.666

59. Jasmine Mehalic, Streator, Ill., 44.015

60. Madison Deck, Crab Orchard, W.V., 44.829

61. Rachel Taylor, Circleville, Ohio, 44.893

62. Abby Wynn, Star City, Ark., 45.074

63. Ashley Nelson, High River, Alberta, Can., 45.505

64. JoLynn Holt, Enterprise, Utah, 45.839

65. Samantha Merrigan, Minooka, Ill., 45.85

66. Destiny Shafer, Waddell, Ariz., 46.013

67. Riley Donnelly, Elk Point, S.D., 46.053

68. Lauren Stone, Mesilla Park, N.M., 46.1

69. Shyanna Reeves, Boone, Colo., 46.127

70. Sid Ferguson, Dupree, S.D., 46.172

71. Lauren Booty, Osyka, Miss., 46.208

72. Shayne Vallone, Ballston Spa, N.Y., 46.415

73. Sage Kohr, Gillette, Wyo., 46.563

74. Grace Felton, Fernley, Nev., 46.585

75. Madison Camozzi, Petaluma, Calif., 46.672

76. Brynn Lehman, Carson City, Nev., 46.691

77. Beau Peterson, Council Grove, Kan., 46.853

78. Baillie Sloat, Woodstown, N.J., 46.91

79. Makayla Rubin, Niagara Falls, N.Y., 46.937

80. Britta Strain, Davie, Fla., 47.074

81. Shelbie Allen, Weiser, Idaho, 47.186

82. Fallon Ruffoni, Arroyo Grande, Calif., 47.263

83. Meghan McGinley, Bozeman, Mont., 47.27

84. Dally Goemmer, Battle Mountain, Nev., 47.305

85. Neely Grover, Purvis, Miss., 47.372

86. Danica Hoppman, Laurel, Mont., 47.52

87. Olivia Merrigan, Minooka, Ill., 47.655

88. Megan Coberly, Moorhead, Iowa, 47.735

89. Ciera Hamilton, St. James, Mo., 47.773

90. Jordyn Karl, Forest Grove, British Columbia, Can., 47.837

91. Jenna Houseman, Canby, Minn., 47.938

92. Bailey Kuntz, Johns Island, S.C., 47.994

93. Payge Grable, Stanton, Texas, 48.015

94. Amber Salazar, Craig, Colo., 48.047

95. Kimberly Hart, Independence, La., 48.052

96. Cashen Turner, Edmond, Okla., 48.128

97. Jorie Harwell, Moriarty, N.M., 48.148

98. Shana Froshaug, Minton, Saskatchewan, Can., 48.514

99. Megan Guest, Weyburn, Saskatchewan, Can., 48.561

100. Maude Henenberg, Bolivar, Mo., 48.601

101. Abby Grantham, Hanna, Alberta, Can., 48.632

102. Vanessa Pineda, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mex., 48.637

103. Fallyn Mills, Pink Mountain, British Columbia, Can., 48.834

104. Ashton Willis, Fountain Inn, S.C., 49.037

105. Reagan Humphries, Lincolnton, N.C., 49.079

106. Shacie Marr, Tularosa, N.M., 49.123

107. Kristine May, McKean, Pa., 49.203

108. Emily Michael, Danville, Pa., 49.355

109. Lexy Petro, New Palestine, Ind., 49.367

110. Chloe Meyers, Cream Ridge, N.J., 49.416

111. Sam Vallone, Ballston Spa, N.Y., 49.537

112. Shannon McBride, Shevlin, Minn., 50.975

113. Cassidy Davidson, Mandan, N.D., 51.204

114. Morgan Feltham, Waleska, Ga., 51.241

115. Callie Keaton, Anderson, Mo., 51.385

116. Kaitlyn Ricke, Lawton, Iowa, 51.552

117. Jacobi Larson, Fowler, Colo., 51.596

118. Cody Dowell, Olive Branch, Miss., 51.693

119. Laura Coflin, Pukalani, Hawaii, 51.83

120. Austyn Tobey, Bemidji, Minn., 51.967

121. Tori Culley, Muse, Okla., 52.017

122. Autumn Snyder, Elk Ridge, Utah, 52.074

123. Sydney Mosset, Hazen, N.D., 52.137

124. Jillian Carter, Benton, La., 52.179

125. Anna Jorgenson, Watford City, N.D., 52.322

126. Colby Robertson, Birch Run, Mich., 52.39

127. Adeline Nevala, Sebeka, Minn., 52.425

128. Madi Moody, Letcher, S.D., 52.731

129. Brie Wells, LeMars, Iowa, 52.806

130. Emma Watts, Muncy, Pa., 52.942

131. Lauren Parent, Cool Ridge, W.V., 53.408

132. Callie Helmeczi, Esterhazy, Saskatchewan, Can., 53.929

133. Sarah Craver, Mocksville, N.C., 54.012

134. Lily Welden, Uniontown, Ky., 55.263

135. Lauren Conkwright, Dunmor, Ky., 55.344

136. Jaci Traul, Fort Scott, Kan., 55.723

137. Grace Hasler, Columbus, Ind., 56.372

138. Raven Clagg, Fredericktown, Ohio, 56.615

139. Annie Grace McElhannon, Bethlehem, Ga., 57.191

140. Darby Conrad, Washington Boro, Pa., 57.482

141. Jordann Wood, Jasper, Ga., 57.619

142. Alyssa Kaycee Griffiths, Syracuse, Ind., 58.274

143. Rachel Wilson, Southaven, Miss., 58.608

144. Rhiannon Snow, Dobson, N.C., 60.047

145. Daniela Sandoval, Tecate, Baja California, Mex., 60.347

146. Tori Kitson, Sterling, Alaska, 60.77

147. Jules Smyth, Roblin, Manitoba, Can., 61.553

148. Payton Dawn, Amaranth, Ontario, Can., 64.555

149. Sydney Frey, Marlow, Okla., 20.38

150. Annabelle Hampton, Casa Grande, Ariz., 20.418

151. Rylee Hardin, Newcastle, Texas, 20.49

152. Cassie Miller, Florence, Ariz., 20.561

153. Jenna Stapp, West Milford, N.J., 21.091

154. Taylor Dunlap, Dyer, Tenn., 21.323

155. Kelly Bang, Killdeer, N.D., 21.421

156. Halli Haskell, Ainsworth, Neb., 21.78

157. Alexia Hess, Arcanum, Ohio, 21.887

158. Ashley Lewis, Templeton, Calif., 21.926

159. Kaitlyn Howe, Ovid, Mich., 22.269

160. Kori Beth Thomason, Delhi, La., 22.363

161. Jill Marcenko, Rockglen, Saskatchewan, Can., 22.431

162. Cheyenne Check, Tomah, Wis., 22.467

163. Aurora Jensen, Carrsville, Va., 22.498

164. Rayna Yasieniuk, Hafford, Saskatchewan, Can., 22.594

165. Morgan Osborne, Lancaster, Ky., 22.675

166. Claudia Hickey, Blackstock, Ontario, Can., 22.962

167. Nina Rubis, Glen Allen, Va., 24.081

168. Cate Hepper, Ft. Klamath, Ore., 25.365

169. Olivia Butler, Mondovi, Wis., 26.195

170. Kennedy Buckner, Redmond, Ore., 26.308

171. Lexie Hollingshead, Moosomin, Saskatchewan, Can., 27.621

172. Sage Thomas, Markle, Ind., 31.061

173. Lexi Helmick, Sistersville, W.V., 31.794

174. Caity Palmer, Dungowan, New South Wales, Aus., 32.025

175. Ashley Henderson, Pensacola, Fla., 32.338

176. Felicia McKnew, Friendship, Md., 33.961

177. Bradi Whiteside, Longview, Alberta, Can., 35.708

178. Jessa McNabb, Esterhazy, Saskatchewan, Can., 38.974

Saddle Bronc Average 1. Cash Wilson, Wall, S.D., 217

2. Clayson Hutchings, Springville, Utah, 210

3. Coy Hebert, DeRidder, La., 201

4. Taylor Russell, Lipscomb, Texas, 200

5. Quinten Taylor, Parkland, Alberta, Can., 195

6. Weston Patterson, Waverly, Kan., 184

7. Jake Vance, Joshua, Texas, 182

8. Stetson Wright, Beaver, Utah, 160

9. Parker Fleet, Axtell, Texas, 152

10. Will Pollock, Utopia, Texas, 148

11. Daylon Eng, Hermiston, Ore., 128

12. Chance West, Chino Valley, Ariz., 121

13. Cole Reames, Vilonia, Ark., 104

14. Justin Slater, Goldendale, Wash., 98

15. Joe Scott III, Madras, Ore., 75

16. Ben Andersen, Eckville, Alberta, Can., 78

17. Ira Dickinson, Rock Springs, Wyo., 75

17. Briggs Madsen, Honeyville, Utah, 75

19. Hayden Cole, Condor, Alberta, Can., 73

20. Parker Glenn, Edmond, Okla., 72

20. Karson Mebane, Bakersfield, Calif., 72

22. Scott Lauaki, Springville, Utah, 70

23. Cauy Pennington, Kiowa, Colo., 69

23. Ethan Lombardo, Marshville, N.C., 69

25. TJ Moore, Jr., Lisbon, Iowa, 67

25. Trey Elshere, Quinn, S.D., 67

25. Dylan Schofield, Philip, S.D., 67

28. Cody Weeks, Malad, Idaho, 66

29. Bo Vocu, Ashland, Mont., 64

29. Sage Miller, Springview, Neb., 64

31. Tate Harmon, Powderville, Mont., 60

32. Frank Florez, Bloomfield, N.M., 59

33. Davis Mardesich, Gridley, Calif., 58

34. Jake Kesl, Tendoy, Idaho, 57

35. Kade Bruno, Challis, Idaho, 56

36. Judd Applegate, Deer Lodge, Mont., 54

37. Payson Holman, Sanger, Calif., 52

38. Jaxson Mirabal, Magdalena, N.M., 50

39. Jake Leppell, Keene, N.D., 49

40. Tristan Naccarato, King City, Calif., 48

40. Morgan Rising, Wibaux, Mont., 48

42. Seth Waldron, Winterset, Iowa, 46

42. Gus Franzen, Kearney, Neb., 46

44. Leegene Barlow, Rock Point, Ariz., 44

44. Jack Skavdahl, Marsland, Neb., 44

46. Briar Teague, Rattan, Okla., 43

47. Lane Gill, Anacoco, La., 37

47. Wyatt Wegener, DeWitt, Iowa, 37

Steer Wrestling Average 1. Jesse Keysaer, Culleoka, Tenn., 14.17

2. Gavin Soileau, Bunkie, La., 15

3. Dylan Peper, Centuria, Wis., 15.67

4. Jacob Daniell, Monroe, Ga., 17.2

5. Riley Reiss, Manning, N.D., 17.85

6. Ryan-Spur Reid, Savona, British Columbia, Can., 18.01

7. Grant Soileau, Bunkie, La., 18.09

8. Tyler Scheevel, Lester Prairie, Minn., 18.25

9. Kater Tate, McLean, Texas, 18.6

10. Dawson Loewen, Battleford, Saskatchewan, Can., 18.8

11. Ty Smith, Lewiston, Utah, 19.4

12. Tate Schmidt, Barrhead, Alberta, Can., 20.36

13. Alex Bergeson, Mitchell, S.D., 20.69

14. Colt Swearingen, Piffard, N.Y., 22.07

15. Garrett Stevens, Hammond, Wis., 27.85

16. Daniel Eary, Spring Creek, Nev., 31.51

17. Joe York, Huntsville, Texas, 11.39

18. Jace Logan, Yampa, Colo., 11.89

19. Matt Jodie, Churchrock, N.M., 12.23

20. Tanner Meier, Garden City, Kan., 12.3

21. Kaden Greenfield, Lakeview, Ore., 13.6

22. Logan Wiseman, Paola, Kan., 13.67

23. Brady Boyce, Lewistown, Mont., 13.85

24. Cash Robb, Altamont, Utah, 14

25. Pacey McBride, Poplarville, Miss., 14.45

26. Trevor Meier, Garden City, Kan., 14.6

27. Marshall Still, Oconto, Neb., 14.97

28. Cole Walker, Sparta, Tenn., 15.05

29. Chase Joyce, Drewsey, Ore., 15.13

30. Trey Britt, Royal, Ark., 15.91

31. Chance Anderson, McKinnon, Wyo., 15.92

32. Talon Mathis, Atkinson, Neb., 17

33. Justin Inglis, Regan, N.D., 17.57

34. AC Bass, Venus, Fla., 17.65

35. Tate Thomas, Ranger, Ga., 17.76

36. Clay Guthrie, Ponoka, Alberta, Can., 18.3

37. Garret Arndorfer, Mandan, N.D., 18.99

38. Seth Shorb, Hermosa, S.D., 19.96

39. Chadron Coffield, Yuma, Colo., 20.18

40. Logan Bates, Florence, Ariz., 20.91

41. Wynn Schaack, Wall, S.D., 21.92

42. Gus Franzen, Kearney, Neb., 23

43. Keenan Pierce, Dickinson, N.D., 23.61

44. David Gallagher, Brighton, Colo., 23.74

45. Adam Musil, Crescent, Okla., 24.37

46. Connor Frost, Greenbrier, Ark., 24.85

47. Winsten McGraw, Gill, Colo., 25.15

48. Quentin Wheeler, Baker, Mont., 27.03

49. Austin Christensen, Laverne, Okla., 27.57

50. Zane Taylor, Burns, Ore., 27.61

51. Cobie Dodds, Sanger, Calif., 28.04

52. Tyler Mann, Humansville, Mo., 28.96

53. Zakary Verneuil, Loranger, La., 28.97

54. Grant Peterson, Livermore, Calif., 29.68

55. Drew Brady, Gloster, Miss., 31.74

56. Sterling Lee, Gotebo, Okla., 34.11

57. Wyatt Reid, Savona, British Columbia, Can., 35.08

58. Lane Smith, Beebe, Ark., 55.97

59. Kolton Hartle, Rochester, Ind., 60.3

60. William Hoekman, Zillah, Wash., 3.81

61. Caden Camp, Belgrade, Mont., 3.93

62. Cannon Smith, Monroe, Tenn., 4.25

63. Chase Miller, Broken Bow, Neb., 4.75

64. Adriano Duran, La Jara, N.M., 4.9

65. Cameron Gotreaux, Lacassine, La., 4.93

66. Sam Morgan, Southwest Ranches, Fla., 5.02

67. Kaleo Simmons, Kailua-Kona, Hawaii, 5.09

68. Sam Carson, Lindon, Utah, 5.12

69. Will Watkins, Ringgold, Ga., 5.3

70. JT Ellison, Calera, Ala., 5.32

71. Jeb Nelsen, Marshall, Mo., 5.36

72. Nick Pelke, Mondovi, Wis., 5.73

73. Rooster Yazzie, Brimhall, N.M., 5.83

74. Teigen Marchant, Newcastle, Wyo., 5.99

75. Taylor Urbach, Pasco, Wash., 6.24

76. Tanner McInerney, Alzada, Mont., 6.95

77. Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 7.32

78. Samuel Adams, Bufffalo, S.D., 7.38

79. Cole Harris, Courtenay, British Columbia, Can., 7.47

80. Sherrick Sanborn, Willcox, Ariz., 7.63

81. Kolton Mazoch, El Campo, Texas, 8.02

82. Cole Harris, Preston, Idaho, 8.46

83. Braden Knapton, Foster, Okla., 8.67

84. Jace Cooper, Parrish, Fla., 8.71

85. Samuel Mundell, Kingston, Wash., 8.95

86. Ronan Hice, Escalon, Calif., 9.32

87. Walker Hutton, Hanna, Alberta, Can., 9.43

88. Tucker Shepherd, Milford, Texas, 9.5

89. Briggs Tolle, Hazelton, Idaho, 9.88

90. Hiyo Yazzie, Brimhall, N.M., 10.04

91. Jackson Clark, San Tan Valley, Ariz., 10.57

92. Cameron Cox, Marshville, N.C., 10.64

93. Westin Joseph, Hilo, Hawaii, 10.74

94. Alberto Sanchez, Saltillo, Coahuila, Mex., 11.51

95. Lane Shemak, Cobb, Wis., 11.86

96. Jace Bleil, Maricopa, Ariz., 12.52

97. Trent Watkins, Ukiah, Calif., 12.63

98. Garret Yeager, Choteau, Mont., 12.67

99. Judd Grover, Cresco, Iowa, 12.91

100. Casey Olson, Wainwright, Alberta, Can., 14.79

101. Quint Bell, Paradise Valley, Nev., 15.49

102. Chase Quam, Saskatoon, Saskatchewan, Can., 15.55

103. Zane White, Scotts Hill, Tenn., 16.19

104. River Cherry, Stafford, Va., 16.52

105. Tyler Bundy, Alamo, Nev., 17.05

106. Chantz Popelier, Okanogan, Wash., 17.09

107. Wade Roberts, Charlie Lake, British Columbia, Can., 17.29

108. Riley Kittle, Woodland, Ala., 19.15

109. Trisyn Kalawaia, Kea'au, Hawaii, 19.23

110. Dawson Stewart, Erda, Utah, 20.06

111. Jeremy Plourde, Carleton, Mich., 20.49

112. Jerry Easler, Jennings, Fla., 20.64