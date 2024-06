South Dakota High School Rodeo National Qualifiers

Bareback Riding

Talon Ping Talon Yellow Hawk Taylon Carmody Taos Weborg

Saddle Bronc Riding

Rope Roghair Garit Hockett Ethan Johnson Toarin Humble

Bull Riding

Hazin Schmidt Wynn Lawrence Brady Meyer Laddimer Clifford

Team Roping

Rance Bowden, Sern Weishaar Drew Harper, Jet Jensen Christopher Lurz, William Waln Sidney Johnson, Keylee Zancanella

Steer Wrestling

Gabe Glines Quinn Moon Kade Odens Treyvan Talsma

Tiedown Roping

Paden Belkam Rance Bowden Dalton Porch Jace Blasius

Breakaway Roping

Ryen Sheppick Kelsi Costello Arina Haugen Sophie Hruby

Barrel Racing

Arina Haugen Sattyn Wilson MaKenzee Wheelhouse Jayda Reinert

Pole Bending

Tommie Martin Piper Cordes Aspen Vining Arina Haugen

Goat Tying

Tierney Breen Mataya Ward Bailey Verhulst Raylee Fagerhaug

All-Around Awards:

2024 All-Around Cowgirl: Ryen Sheppick

Reserve All-Around and Rookie Cowgirl: Arina Haugen

2024 All Around Cowboy: Gabe Glines

Reserve All Around Cowboy: Rope Roghair

Rookie Cowboy: Wynn Lawrence