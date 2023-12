UPDATED DAILY: 2023 Wrangler NFR Round Results and Averages

2023 World All-Around Standings: 1. Stetson Wright – $459,620.60; 2. Nelson Wyatt – $144,134.31; 3. Caleb Smidt – $133,424.15; 4. Brushton Minton – $132,687.99; 5. Taylor Santos – $128,503.73; 6. Paul David Tierney – $118,342.31; 7. Coleman Proctor – $113,609.80; 8. Paden Bray – $112,946.74; 9. Slade Wood – $110,017.95; 10. Marcus Theriot – $104,874.90

RAM Top Gun Standings:

Bareback Riding

2022 WORLD CHAMPION: Jess Pope

ROUND 1 WINNER: TBD

BAREBACK RIDING LEADERS AS OF ROUND 1

Average:

World Standings: 1. Keenan Hayes $265,895.60 Hayden, CO; 2. Clayton Biglow $162,737.96 Clements, CA; 3. Kade Sonnier $160,469.47 Carencro, LA; 4. Tim O’Connell $159,326.29 Zwingle, IA; 5. Leighton Berry $157,955.35 Weatherford, TX; 6. Orin Larsen $147,236.77 Inglis, MB; 7. Rocker Steiner $143,123.37 Weatherford, TX; 8. Dean Thompson $131,451.53 Altamont, UT; 9. Jayco Roper $127,967.91 Oktaha, OK; 10. Jess Pope $127,047.73 Waverly, KS; 11. Mason Clements $126,165.50 Spanish Fork, UT; 12. Tanner Aus $119,896.86 Granite Falls, MN; 13. Cole Reiner $118,219.69 Buffalo, WY; 14. Jacob Lees $117,807.62 Caldwell, ID; 15. Richmond Champion $111,687.69 Stevensville, MT

Steer Wrestling

2022 WORLD CHAMPION: Tyler Waguespack

ROUND 1 WINNER: TBD

STEER WRESTLING LEADERS AS OF ROUND 1

Average:

World Standings: 1. Dalton Massey $193,430.03 Hermiston, OR; 2. Jesse Brown $161,613.04 Baker City, OR; 3. Tyler Waguespack $146,647.41 Gonzales, LA; 4. Will Lummus $143,988.44 Byhalia, MS; 5. Ty Erickson $124,275.40 Helena, MT; 6. J.D. Struxness $122,396.63 Milan, MN; 7. Dakota Eldridge $116,047.80 Elko, NV; 8. Dirk Tavenner $107,839.27 Rigby, ID; 9. Cody Devers $104,132.34 Balko, OK; 10. Stephen Culling $104,025.95 Fort St. John, BC; 11. Jacob Talley $101,453.41 Keatchie, LA; 12. Stan Branco $98,289.58 chowchilla, CA; 13. Nick Guy $96,316.87 Sparta, WI; 14. Bridger Anderson $85,510.84 Carrington, ND; 15. Don Payne $84,611.81 Stephenville, TX

Team Roping

2022 WORLD CHAMPION HEADER: Kaleb Driggers

2022 WORLD CHAMPION HEELER: Junior Nogueira

ROUND 1 WINNERS: TBD

TEAM ROPING LEADERS AS OF ROUND 1

Average:

World Standings – Heading: 1. Kaleb Driggers $160,144.53 Hoboken, GA; 2. Tyler Wade $154,925.69 Terrell, TX; 3. Nelson Wyatt $145,083.21 Clanton, AL; 4. Dustin Egusquiza $138,347.99 Marianna, FL; 5. Derrick Begay $138,115.41 Seba Dalkai, AZ; 6. Coleman Proctor $133,487.42 Pryor, OK; 7. Rhen Richard $123,483.95 Roosevelt, UT; 8. Erich Rogers $119,653.63 Round Rock, AZ; 9. Tanner Tomlinson $118,705.98 Midway, TX; 10. Andrew Ward $114,765.21 Edmond, OK; 11. Clay Smith $103,154.31 Broken Bow, OK; 12. Marcus Theriot $102,163.55 Lumberton, MS; 13. Clint Summers $100,522.33 Lake City, FL; 14. Jake Clay $100,127.21 Sapulpa, OK; 15. Luke Brown $97,752.47 Rock Hill, SC

1. Kaleb Driggers $160,144.53 Hoboken, GA; 2. Tyler Wade $154,925.69 Terrell, TX; 3. Nelson Wyatt $145,083.21 Clanton, AL; 4. Dustin Egusquiza $138,347.99 Marianna, FL; 5. Derrick Begay $138,115.41 Seba Dalkai, AZ; 6. Coleman Proctor $133,487.42 Pryor, OK; 7. Rhen Richard $123,483.95 Roosevelt, UT; 8. Erich Rogers $119,653.63 Round Rock, AZ; 9. Tanner Tomlinson $118,705.98 Midway, TX; 10. Andrew Ward $114,765.21 Edmond, OK; 11. Clay Smith $103,154.31 Broken Bow, OK; 12. Marcus Theriot $102,163.55 Lumberton, MS; 13. Clint Summers $100,522.33 Lake City, FL; 14. Jake Clay $100,127.21 Sapulpa, OK; 15. Luke Brown $97,752.47 Rock Hill, SC World Standings – Heeling: 1. Wesley Thorp $172,152.96 Throckmorton, TX; 2. Junior Nunes Nogueira $160,144.53 Presidente Prudente, SP; 3. Colter Todd $153,282.61 Willcox, AZ; 4. Levi Lord $138,347.99 Sturgis, SD; 5. Logan Medlin $133,487.42 Tatum, NM; 6. Jeremy Buhler $123,483.95 Arrowwood, AB; 7. Paul Eaves $120,004.95 Lonedell, MO; 8. Patrick Smith $118,705.98 Lipan, TX; 9. Buddy Hawkins $114,765.21 Stephenville, TX; 10. Jake Long $114,023.57 Coffeyville, KS; 11. Paden Bray $98,555.62 Stephenville, TX; 12. Hunter Koch $97,752.47 Vernon, TX; 13. Cole Curry $94,986.72 Liberty, MS; 14. Jonathan Torres $94,909.03 Ocala, FL; 15. Tyler Worley $93,983.17 Berryville, AR

Saddle Bronc Riding

2022 WORLD CHAMPION: Zeke Thurston

ROUND 1 WINNERS: TBD

SADDLE BRONC RIDING LEADERS AS OF ROUND 1

Average:

World Standings: 1. Stetson Wright $251,626.41 Beaver, UT; 2. Sage Newman $247,263.50 Melstone, MT; 3. Kade Bruno $225,259.17 Challis, ID; 4. Zeke Thurston $221,919.01 Big Valley, AB; 5. Dawson Hay $155,974.09 wildwood, AB; 6. Ben Andersen $150,940.14 Eckville, AB; 7. Ryder Wright $150,402.41 Beaver, UT; 8. Wyatt Casper $142,420.78 Miami, TX; 9. Chase Brooks $139,220.98 Deer Lodge, MT; 10. Layton Green $136,829.01 Millarville, AB; 11. Tanner Butner $135,288.54 Daniel, WY; 12. Brody Cress $132,743.15 Hillsdale, WY; 13. Damian Brennan $129,743.87 Injune, QL; 14. Lefty Holman $128,954.60 Visalia, CA; 15. Ryder Sanford $125,388.16 Sulphur, LA

Tie Down Roping

2022 WORLD CHAMPION: Caleb Smidt

ROUND 1 WINNER: TBD

TIE DOWN ROPING LEADERS AS OF ROUND 1

Average:

World Standings: 1. Riley Webb $280,404.98 Denton, TX; 2. Shad Mayfield $206,603.81 Clovis, NM; 3. Haven Meged $195,067.76 Miles City, MT; 4. Shane Hanchey $156,660.20 Sulphur, LA; 5. Ty Harris $139,681.50 San Angelo, TX; 6. Westyn Hughes $136,447.44 Caldwell, TX; 7. Caleb Smidt $133,128.44 Bellville, TX; 8. Cory Solomon $129,105.72 Prairie View, TX; 9. Kincade Henry $127,481.34 Mount Pleasant, TX; 10. Blane Cox $119,607.98 Stephenville, TX; 11. Beau Cooper $117,416.88 Stettler, AB; 12. Brushton Minton $116,551.48 Witter Springs, CA; 13. John Douch $115,054.18 Huntsville, TX; 14. Hunter Herrin $114,552.04 Apache, OK; 15. Tuf Cooper $114,326.32 Decatur, TX

Barrel Racing

2022 WORLD CHAMPION: Hailey Kinsel

ROUND 1 WINNER: TBD

BARREL RACING LEADERS AS OF ROUND 1

Average:

World Standings: 1. Brittany Pozzi Tonozzi $270,563.42 Lampasas, TX; 2. Jordon Briggs $160,824.20 Tolar, TX; 3. Emily Beisel $158,752.41 Weatherford, OK; 4. Taycie Matthews $145,439.17 Wynne, AR; 5. Lisa Lockhart (G) $134,591.65 Oelrichs, SD; 6. Kassie Mowry $133,802.17 Dublin, TX; 7. Wenda Johnson $120,505.57 Pawhuska, OK; 8. Jessica Routier $117,695.43 Buffalo, SD; 9. Summer Kosel $115,681.61 Glenham, SD; 10. Ilyssa Riley $111,473.37 Hico, TX; 11. Sissy Winn $109,022.49 Chapman, TX; 12. Stevi Hillman $109,015.44 Granbury, TX; 13. Hailey Kinsel $105,775.77 Cotulla, TX; 14. Sue Smith (G) $105,643.94 Blackfoot, ID; 15. Paige Jones $102,968.22 Wayne, OK

Bull Riding

2022 WORLD CHAMPION: Stetson Wright

ROUND 1 WINNER: TBD

BULL RIDING LEADERS AS OF ROUND 1

Average:

World Standings: 1. Stetson Wright $368,629.98 Beaver, UT; 2. Ky Hamilton $254,164.59 Mackay, QL; 3. Josh Frost $232,033.97 Randlett, UT; 4. Tristen Hutchings $181,192.18 Monteview, ID; 5. Trey Holston $178,544.16 Fort Scott, KS; 6. Creek Young $156,286.35 Rogersville, MO; 7. Hayes Weight $154,694.97 Goshen, UT; 8. T Parker $152,792.48 Winnie, TX; 9. Trey Kimzey $150,714.71 Strong City, OK; 10. Sage Kimzey $145,020.68 Salado, TX; 11. Jordan Hansen $144,222.51 Amisk, AB; 12. Jared Parsonage $139,551.62 Maple Creek, SK; 13. Cody Teel $135,671.02 Bryan, TX; 14. Jeff Askey $135,243.62 Athens, TX; 15. Cullen Telfer $128,244.93 Plant CIty, FL

Breakaway Roping

2023 WORLD CHAMPION: Shelby Boisjoli-Meged

BREAKAWAY ROPING LEADERS AS OF ROUND 5